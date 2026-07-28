非份之罪｜劉佩玥演溫柔人妻仙氣滿瀉！一幕自拍戲獲網民激讚：Pure到爆！

劉佩玥（Moon）在TVB節目《非份之罪》新單元《恐怖情人》中，以全新形象示人，飾演溫柔賢淑的前妻Angie，其溫婉聲線及仙氣造型即時引起網民高度關注！她脫胎換骨的演繹，成功塑造出入得廚房出得廳堂的完美人妻形象，讓觀眾眼前一亮，紛紛大讚她仙氣逼人。