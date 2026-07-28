非份之罪｜劉佩玥演溫柔人妻仙氣滿瀉！一幕自拍戲獲網民激讚：Pure到爆！
廣告
劉佩玥（Moon）在TVB節目《非份之罪》新單元《恐怖情人》中，以全新形象示人，飾演溫柔賢淑的前妻Angie，其溫婉聲線及仙氣造型即時引起網民高度關注！她脫胎換骨的演繹，成功塑造出入得廚房出得廳堂的完美人妻形象，讓觀眾眼前一亮，紛紛大讚她仙氣逼人。
劉佩玥聲線大改造 溫柔演繹賢妻獲激讚
這次劉佩玥為角色下足苦功，特別放輕聲線，演活了溫柔體貼、善解人意的賢妻Angie。昨晚劇集播出後，網民對她的表現讚不絕口，尤其對她的聲線變化反應熱烈，不少人留言大讚她「把聲好溫柔」，認為這種演繹方式非常新鮮。網民更稱讚她在新劇中「仙氣滿瀉」，完全演活了角色的溫婉氣質，讓人留下深刻印象。
木棉花下自拍勁Pure 網民封「仙氣女神」
劇中最讓網民心動的一幕，莫過於劉佩玥在漫天木棉花飛舞的場景下，拿出手機開心自拍的畫面。該幕拍得她極具美感，散發出清新脫俗的氣質，被網民形容為「最Pure最True」的時刻。這個充滿詩意的鏡頭，配上她甜美的笑容，成功俘虜大批觀眾，更有人封她為新一代「仙氣女神」。
劉佩玥阮浩棕CP感爆棚 粉紅氣泡滿瀉
除了個人表現亮眼，劉佩玥與男主角阮浩棕的化學作用同樣成為焦點。劇中兩人雖然已經離異，但回憶片段中充滿甜蜜互動，當中多場「甜蜜對望及連環甜笑」的戲份，更是釋出了滿滿的粉紅氣泡，讓觀眾看得非常投入。網民大讚二人CP感極強，大大增加了劇集的可觀性，並留言表示：「Moon今次個角色好有驚喜！」、「呢個look好適合佢，仙氣十足！」、「同阮浩棕好襯，好有CP感！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期