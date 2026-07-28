非份之罪｜劉佩玥溫柔聲線演甜美人妻！木棉花下自拍一幕仙氣滿瀉 網民激讚：戀愛
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劉佩玥（Moon）在TVB節目《非份之罪》新單元《恐怖情人》中的演出引起高度關注！她一改戲路，飾演溫柔賢淑的前妻Angie，其輕柔聲線與甜美形象瞬間俘虜觀眾心，尤其一幕在漫天木棉花下自拍的畫面，更被網民大讚仙氣滿瀉，究竟她的演繹有何魅力？
劉佩玥聲線大改造 演活溫柔賢妻獲激讚
在昨晚（27日）播出的劇情中，劉佩玥飾演的Angie是一位入得廚房出得廳堂、對前夫阮浩棕依然深情的賢淑人妻。為了塑造角色，Moon特意放輕聲線演繹，溫柔的語氣成功讓觀眾眼前一亮。網民紛紛留言大讚她「把聲好溫柔」，認為她完美演活了角色的溫婉氣質。其中一幕，她望著漫天飛舞的木棉花，拿出手機開心自拍，畫面被形容為「最Pure最True」，仙氣十足的模樣令人印象深刻。
與阮浩棕CP感爆棚 甜蜜對望釋出粉紅氣泡
除了個人表現亮眼，劉佩玥與阮浩棕在劇中的化學作用同樣成為焦點。雖然兩人飾演已離婚的夫妻，但互動依然充滿愛意。劇中多場對手戲，兩人不乏甜蜜對望和連環甜笑的場面，畫面釋出滿滿的粉紅氣泡，讓觀眾看得非常投入，大大增加了這對螢幕情侶的CP感，令他們之間藕斷絲連的關係更具說服力，也為之後的懸疑劇情埋下伏筆。
網民洗版式好評 大讚仙氣滿瀉
劉佩玥這次的表現獲得網民一面倒的好評，討論區被讚美言論洗版。許多觀眾認為她這次的角色非常討好，仙氣形象深入民心。有網民留言表示：「阿Moon今次真係仙氣滿瀉！」、「呢種溫柔角色好適合佢，睇得好舒服。」、「佢同阮浩棕真係好襯，CP感好強！」、「望住木棉花嗰幕真係靚到癲，心動了！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期