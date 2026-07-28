非份之罪｜劉佩玥溫柔聲線演甜美人妻！木棉花下自拍一幕仙氣滿瀉 網民激讚：戀愛

劉佩玥（Moon）在TVB節目《非份之罪》新單元《恐怖情人》中的演出引起高度關注！她一改戲路，飾演溫柔賢淑的前妻Angie，其輕柔聲線與甜美形象瞬間俘虜觀眾心，尤其一幕在漫天木棉花下自拍的畫面，更被網民大讚仙氣滿瀉，究竟她的演繹有何魅力？