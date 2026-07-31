非份之罪｜童養媳轉世之謎！網民瘋猜劉佩玥定黎燕珊 結局前終極分析
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TVB節目《非份之罪》終極單元《恐怖情人》除了要競猜誰是Big Boss，劇中另一大懸念「怨念童養媳」的真身亦引發網民瘋狂討論！隨著大結局臨近，網民們估到上晒頭，究竟誰才是前世的童養媳，引發今世的連串悲劇？
《恐怖情人》反轉再反轉 網民估到上晒頭
《恐怖情人》單元之所以好玩，除了Big Boss身份「反轉再反轉」，更加入了「前世今世配對競猜」的元素，令觀眾追看時投入感大增。當中，單元關鍵人物「怨念童養媳」的真正身份，成為了網民最熱衷破解的謎團，網上出現多個版本的推測，人人都化身偵探，誓要找出真相。
劉佩玥成嫌疑人 網民以時間線推斷
在眾多嫌疑人中，由劉佩玥（Moon）飾演的角色呼聲甚高。有網民根據男主角認識各個女性角色的時間線進行推斷，認為劉佩玥的角色是最早與男主產生交集的人物之一，因此她極有可能是童養媳的轉世，回來尋找前世的牽絆。這個推論有紋有路，獲得不少支持。
黎燕珊何沛珈亦上榜 各有理據支持
除了劉佩玥，黎燕珊和何沛珈也被列為重點嫌疑對象。有網民從劇中的「大戲」元素入手，認為這與黎燕珊飾演的慧蘭背景不謀而合，推斷她才是童養媳。另一派網民則以劇情走向分析，認為何沛珈的角色行為最符合復仇者的設定，因此認定她是真身。三大嫌疑人各有支持者，令謎底更加撲朔迷離。
網民創意大爆發：「阿Moon可能係周家少爺」
網民的推理能力超乎想像，除了主流猜測，更有人提出極具創意的理論。有網民留言：「如果跟男主識嘅時間線，一定係劉佩玥啦！」、「成日講大戲，梗係關黎燕珊事啦！」、「睇劇情發展，何沛珈最有可能喎。」更有腦洞大開的觀眾推斷，劉佩玥的角色可能並非童養媳，而是反轉再反轉，竟然是「周家少爺」的轉世！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期