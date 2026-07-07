非份之罪｜網民驚訝吳沚默賴慰玲撞樣！Momo親揭二人私下關係：惺惺相惜

TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》除了劇情緊湊，竟意外引發網民熱議，指劇中大婆吳沚默（Momo）與小三賴慰玲（賴B）驚人撞樣，更笑言二人才是真愛！對此Momo親自回應，更大爆與賴慰玲私下惺惺相惜，共同設計催淚場面的幕後故事！