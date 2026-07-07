非份之罪｜網民驚訝吳沚默賴慰玲撞樣！Momo親揭二人私下關係：惺惺相惜

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TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》除了劇情緊湊，竟意外引發網民熱議，指劇中大婆吳沚默（Momo）與小三賴慰玲（賴B）驚人撞樣，更笑言二人才是真愛！對此Momo親自回應，更大爆與賴慰玲私下惺惺相惜，共同設計催淚場面的幕後故事！

網民錯認二人笑指似樣 呼籲吳沚默賴慰玲原地結婚

劇集播出後，不少眼利網民發現吳沚默與賴慰玲樣貌極為相似，掀起有趣討論。許多觀眾表示經常將兩人混淆，留言笑稱：「佢兩個好似樣」、「我成日以為同一個人」、「終於同框演出」。更有網民開玩笑指，劇中大婆與小三之間火花十足，比男主角更合襯，紛紛呼籲：「支持沚默同賴 B 原地結婚」、「兩個都係我鍾意嘅演員」。

吳沚默風趣回應撞樣傳聞 笑言：我塊面大過佢

對於被網民指與賴慰玲「撞樣」，吳沚默（Momo）接受訪問時笑著回應，她表示確實有很多人這樣說，但她自己卻不太認同，更風趣地自嘲：「係真係好多人話我哋似樣，但我又覺得唔似咯，因為我塊面大過佢，哈哈。」幽默的回應盡顯其高情商，亦讓觀眾看到她私下可愛的一面。

親揭攤牌戲幕後秘密 吳沚默爆與賴慰玲惺惺相惜

吳沚默續指，雖然這是她與賴慰玲的第一次合作，但兩人卻一拍即合，覺得「大家好夾」。她大讚賴慰玲是「好好嘅演員」，並形容彼此之間有種「惺惺相惜嘅感覺」。Momo更親自揭開「攤牌戲」的幕後創作故事，透露賴慰玲趴在她大腿上爆喊的催淚一幕，原來是她們二人共同設計的。她解釋：「我哋覺得嗰個 Moment 佢個角色可以釋放，我哋兩個係呢個世界上真係關心呢個男人嘅唯二，嗰刻大家都拋棄咗所謂嘅小情小愛，多咗份共同嘅互相理解，所以就設計咗呢個動作，亦都解釋到後面發生嘅所有嘢。」

非份之罪 吳沚默 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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