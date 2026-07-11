非份之罪｜徐榮演活智障爸爸！一句對白逼喊全網 NG片揭超專業一面

徐榮在TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》中飾演患有腦痙攣的智障爸爸「阿智」，演技大爆發！昨晚一幕他與女兒帶弟（林秀怡飾）的雨中對手戲，憑著一句簡單對白感動無數觀眾。其後網上流出的NG片段，更揭示了他鏡頭後極度專業的一面，獲網民洗版式激讚！