非份之罪｜徐榮演活智障爸爸！一句對白逼喊全網 NG片揭超專業一面
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徐榮在TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》中飾演患有腦痙攣的智障爸爸「阿智」，演技大爆發！昨晚一幕他與女兒帶弟（林秀怡飾）的雨中對手戲，憑著一句簡單對白感動無數觀眾。其後網上流出的NG片段，更揭示了他鏡頭後極度專業的一面，獲網民洗版式激讚！
徐榮雨中一句對白逼喊林秀怡 父女情感人
昨晚劇情講到，帶弟（林秀怡飾）因被警方懷疑而心情沉重，加上對亡弟的思念，獨自一人在雨中傷感。此時，爸爸阿智（徐榮飾）撐著一把大傘出現，為她遮風擋雨，並憑著單純的觀察，道出最溫暖的支持：「你好錫聰B，所以我拎把大遮畀聰B，等佢可以遮你，你唔使淋濕個頭好似我咁傻。」看著爸爸傻氣卻充滿智慧的模樣，帶弟感動得紅了眼眶，捧著他的臉說：「老豆你好傻，聰仔都好傻。」場面極度催淚。
林秀怡爆戲外仍叫老豆：佢係我偶像
這場戲不只感動觀眾，連對手林秀怡也深受觸動。她受訪時坦言非常喜歡這場戲，並透露劇集拍畢至今相隔三年，她仍然叫徐榮做「老豆」，更視他為偶像。林秀怡佩服地說：「我到依家仲叫緊佢做老豆，佢真係好好，同埋我想講老豆好勁，因為要演智力障礙人士嘅難處真係好多，老豆為咗演好個角色真係做咗好多功夫，真係好佩服佢。」
NG片曝光！徐榮撒嬌Tone糾正盧宛茵勁爆笑
徐榮的專業不只在於幕前演出，tvb.com昨日上載的一段《一億》NG片可見一斑。片段中，飾演媽媽的盧宛茵（Madam Lo）在拍攝期間，不斷將徐榮的角色名「阿智」叫錯成其真實名字「阿榮」。每次被叫錯，徐榮都堅持用「阿智」的智障角色聲線和語氣，「撒嬌」般糾正對方：「媽媽！我叫阿智呀！」場面既爆笑又突顯其對角色的投入。
網民洗版大讚專業：堅持入戲笑破肚皮
該NG片段曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛留言大讚徐榮的專業態度。不少網民表示被他「堅持入戲」的舉動笑破肚皮，同時亦非常敬佩他的敬業精神。「睇到NG片笑死，但真係好Respect徐榮嘅專業！」、「連NG都用角色tone講嘢，難怪演得咁好！」、「Madam Lo係咪特登㗎哈哈，阿智個反應好可愛！」、「呢啲就係真正嘅演員！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期