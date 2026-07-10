非份之罪｜盧宛茵殮房怒摑老公屍體！李家鼎爆血管咆哮一命嗚呼勁震撼

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TVB節目《非份之罪》劇情愈來愈癲！昨晚（9日）播出的單元《一億殺機》中，出現了兩大極具衝擊力的破格場面，分別是李家鼎（鼎爺）「爆血管式咆哮」後倒地身亡，以及盧宛茵（Madam Lo）衝入殮房怒摑老公屍體，畫面極度震撼，被網民封為TVB劇集史上的最癲場口之一！

李家鼎爆seed咆哮倒地 網民讚唔似做戲

昨晚劇情講述身體已極度不適的建國（李家鼎飾），回家後仍要面對發癲Mode的妻子淑嫻（盧宛茵飾）苦苦相逼，誓要他在自己與小三阿萍（陳煒飾）之間二選一。被煩到心浮氣躁兼病情加劇的建國，最終理智線斷裂，用盡全身力氣爆seed大嗌一句：「你收聲呀！」沒想到這一終極咆哮後，他竟虛脫倒地，一命嗚乎。整個過程極具戲劇張力，網民更力讚鼎爺的演出真實感滿分，完全唔似做戲！

盧宛茵衝殮房怒摑屍體 網民封TVB最癲場口

另一幕焦點，則是Madam Lo得知老公與新抱陳煒有染後，情緒崩潰衝入殮房的場面。她對著已無氣息的老公屍體邊鬧邊怒摑，將被背叛的憤怒與絕望演繹得淋漓盡致。這一幕「怒摑屍體」的戲碼，其破格程度讓不少觀眾大感意外，紛紛留言大讚拍得既逼真又超出預期。更有網民認為，這一幕的瘋狂程度，絕對有資格被列為「TVB劇最癲場口經典之一」，成功為劇集創造了巨大話題。

網民熱議劇情破格：好耐冇睇過咁癲嘅TVB劇

《非份之罪》的破格劇情成功在網上掀起熱烈討論，觀眾普遍認為劇集帶來了新鮮感。不少網民留言表示：「好耐冇睇過咁癲嘅 TVB 劇，好睇！刺激」。亦有觀眾稱讚故事節奏明快，讓人看得投入：「故事推進節奏快，沒有太多枝節，睇到入晒戲」。許多評論都指出劇集成功突破框架：「走出一貫 TVB 劇框框」，認為改編自真實事件的劇情更具懸疑感和追看性，同時亦帶出反思人性的寓意：「仲要有啲寓意，反思人性」。

非份之罪 李家鼎 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 李家鼎 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 李家鼎 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 李家鼎 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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