非份之罪｜盧宛茵殮房怒摑老公屍體！李家鼎爆血管咆哮一命嗚呼勁震撼

TVB節目《非份之罪》劇情愈來愈癲！昨晚（9日）播出的單元《一億殺機》中，出現了兩大極具衝擊力的破格場面，分別是李家鼎（鼎爺）「爆血管式咆哮」後倒地身亡，以及盧宛茵（Madam Lo）衝入殮房怒摑老公屍體，畫面極度震撼，被網民封為TVB劇集史上的最癲場口之一！