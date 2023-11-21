非份之罪｜30歲蘇韻姿出雪櫃承諾改善陋習 以6字回應能否「回家」
《非份之罪》蘇韻姿疑「解凍」再拍吳偉豪
現年30歲的蘇韻姿今次在新劇《非份之罪》中，將飾演其中一個單元「危險遊戲」的角色戴逸思Daisy.，並同「朱凌凌」吳偉豪有對手戲，她透露這個角色只得24歲，是個類似KOL的網絡記者，會成為一單案件的證人。講到最難演的部份，蘇韻姿指是角色的年紀較她真實年齡還要年輕，但性格卻比較正經，與之前「熊心如」的輕鬆、搞笑感覺十分不同，希望能帶給大家新鮮感。
珍惜今次拍劇機會 承諾改善陋習
自今年初「離家」後，蘇韻姿便一直冇劇拍，在接受訪問時，她直言自從早前演出完音樂劇《我們的青春日誌》後，好肯定自己真的好鍾意做戲，所以今次相隔約11個月再入劇組，會好感恩和好珍惜這次拍劇機會，做好自己。而提到因經常遲到而激嬲珍姐的傳聞，蘇韻姿表示每個人都有自己做得不夠好的地方，最緊要是知道自己的不足之處，跟住努力去改進。
以6字回應能否正式「回家」
而被問到是否已獲正式「解凍」？蘇韻姿表示要問返公司，因其他工作要等公司安排，而講到接下來有冇機會正式「回家」，她就以6字回應，表示：「之後嘅嘢隨緣。」表示現階段她雖然都好掛住大家，但只能先專注好目前的工作。而不少網民都表示好期待「熊心如」可以「回家」，但亦有網民唔睇好，直指即使她能「回家」，也只能客串，不會常駐，原因是她的戲份已被古佩玲取代。
台慶表演代表「新舊交替」？
日前在台慶表演中，蘇韻姿以港姐身份同古佩玲拍檔打鼓，更企埋C位，亦引起網民關注，有網民分析指這是蘇韻姿獲正式「解凍」的先兆，但亦有網民指這幕代表「新舊交替」，因為現時古佩玲飾演的「神婆June」已取代「熊心如」，不但完美融入「熊家」之中，更同「風少」陳浚霆發展感情線，拍劇以外仲傳出埋緋聞，疑似戲假情真！
有傳蘇韻姿例遲卻拒認錯卸鑊畀人孭
有指蘇韻姿被踢出《愛回家》，是因為她開工時經常遲大到，而且不肯認錯，將責任推卸到PA（助導）身上，即使高層點名指摘，都屢勸不改，加上她入了《愛回家》5年多以來，演技都毫無進步，因此最終要被踢出《愛回家》。
蘇韻姿台上祝賀珍姐 望解凍入返《愛回家》
有細心留意的話，今年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》中，「萬千光輝演藝大獎」的得主是TVB助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐），在台上拎獎時候，一眾《愛回家》演員亦有上台，其中便包括蘇韻姿，看見她並未有受被踢出《愛回家》一事影響心情，更不停展示燦爛的笑容。有網友指她這樣做是希望獲解凍，能再加入返《愛回家》這個大家庭。
蘇韻姿出雪櫃在望連接兩大綜藝節目
其實除了重返劇組，早前在TVB播出的《大笪地唱不停》也有蘇韻姿驚喜現身，她演唱了《Fly Me To The Moon》，蘇韻姿唱功被指示不輸蝕給其他歌手，一眾觀眾可以留意今晚播出時候蘇韻姿唱歌的表現。
蘇韻姿抱住新人態度把握每次工作機會
蘇韻姿更早前都出現於《濠玩夏水禮》、《不可能任務》等多個綜藝節目。蘇韻姿喺兩個節目入面展現完全相反嘅魅力，於《濠玩夏水禮》就玩得夠放，而喺《不可能任務》就認真接受警隊訓練。蘇韻姿接受傳媒訪問時，表示拍攝綜藝節目感覺好新鮮，可以抱住新人態度應付新工作，仲話會把握每一次工作機會，因為每次拍攝都有嘢袋落袋。
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