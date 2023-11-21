非份之罪｜30歲蘇韻姿出雪櫃承諾改善陋習 以6字回應能否「回家」

憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊心如」入屋的蘇韻姿（Andrea），今年初有傳因得罪高層曾勵珍（珍姐）而被雪藏，趕出《愛回家》劇組，之後一直冇劇拍，直到日前她現身TVB新劇《非份之罪》開鏡活動，引來網民紛紛猜測她終於獲「解凍」，「回家」在望！