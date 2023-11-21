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非份之罪｜30歲蘇韻姿出雪櫃承諾改善陋習 以6字回應能否「回家」

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憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊心如」入屋的蘇韻姿（Andrea），今年初有傳因得罪高層曾勵珍（珍姐）而被雪藏，趕出《愛回家》劇組，之後一直冇劇拍，直到日前她現身TVB新劇《非份之罪》開鏡活動，引來網民紛紛猜測她終於獲「解凍」，「回家」在望！

蘇韻姿 蘇韻姿日前以黑色半透視裙出席TVB台慶活動。
蘇韻姿日前以黑色半透視裙出席TVB台慶活動。（圖片來源：IG@andreaso_）
蘇韻姿 已冇劇拍近11個月的蘇韻姿，勤力做運動，身形keep得勁fit。
已冇劇拍近11個月的蘇韻姿，勤力做運動，身形keep得勁fit。（圖片來源：IG@andreaso_）

《非份之罪》蘇韻姿疑「解凍」再拍吳偉豪

現年30歲的蘇韻姿今次在新劇《非份之罪》中，將飾演其中一個單元「危險遊戲」的角色戴逸思Daisy.，並同「朱凌凌」吳偉豪有對手戲，她透露這個角色只得24歲，是個類似KOL的網絡記者，會成為一單案件的證人。講到最難演的部份，蘇韻姿指是角色的年紀較她真實年齡還要年輕，但性格卻比較正經，與之前「熊心如」的輕鬆、搞笑感覺十分不同，希望能帶給大家新鮮感。

蘇韻姿 蘇韻姿著黑絲加短裙出席新劇《非份之罪》開鏡活動。
蘇韻姿著黑絲加短裙出席新劇《非份之罪》開鏡活動。（圖片來源：IG@andreaso_）
蘇韻姿 《非份之罪》由王心慰監製。
《非份之罪》由王心慰監製。（圖片來源：IG@andreaso_）
蘇韻姿 蘇韻姿表示會好好珍惜今次拍劇機會。
蘇韻姿表示會好好珍惜今次拍劇機會。（圖片來源：IG@andreaso_）
蘇韻姿 蘇韻姿與吳偉豪左）在拍《愛回家》時，也有過對手戲。
蘇韻姿與吳偉豪（左）在拍《愛回家》時，也有過對手戲。（圖片來源：IG@andreaso_）

珍惜今次拍劇機會 承諾改善陋習

自今年初「離家」後，蘇韻姿便一直冇劇拍，在接受訪問時，她直言自從早前演出完音樂劇《我們的青春日誌》後，好肯定自己真的好鍾意做戲，所以今次相隔約11個月再入劇組，會好感恩和好珍惜這次拍劇機會，做好自己。而提到因經常遲到而激嬲珍姐的傳聞，蘇韻姿表示每個人都有自己做得不夠好的地方，最緊要是知道自己的不足之處，跟住努力去改進。

蘇韻姿 早前蘇韻姿宣布轉移陣地，到音樂劇舞台做女一，加盟本地大熱音樂劇《我們的青春日誌》，亦是她在香港的首個音樂劇演出
早前蘇韻姿到音樂劇舞台做女一，加盟本地大熱音樂劇《我們的青春日誌》，亦是她在香港的首個音樂劇演出。（圖片來源：IG@andreaso_）
蘇韻姿 愛回家 台慶 萬千星輝頒獎典禮 曾勵珍 獲萬千光輝演藝大獎的曾勵珍非常驚喜。
有傳蘇韻姿因與無綫高層曾勵珍（珍姐）鬧翻，而被下令永不能「回家」，等合約到期就會被炒魷。（圖片來源：TVB截圖）

以6字回應能否正式「回家」

而被問到是否已獲正式「解凍」？蘇韻姿表示要問返公司，因其他工作要等公司安排，而講到接下來有冇機會正式「回家」，她就以6字回應，表示：「之後嘅嘢隨緣。」表示現階段她雖然都好掛住大家，但只能先專注好目前的工作。而不少網民都表示好期待「熊心如」可以「回家」，但亦有網民唔睇好，直指即使她能「回家」，也只能客串，不會常駐，原因是她的戲份已被古佩玲取代。

蘇韻姿 愛回家 風少、熊心如和TT的三角戀，以熊心如跟TT去歐洲公幹暫時告終。
今年初熊心如和風少、TT的三角戀，以熊心如跟TT去歐洲公幹暫時告終。（圖片來源：IG@andreaso_）
愛回家 蘇韻姿連日來都有在社交網po出同《愛回家》劇組的合照。
古佩玲飾演的「神婆June」被指已取代「熊心如」，融入「熊家」之中。（圖片來源：IG@andreaso_）

台慶表演代表「新舊交替」？

日前在台慶表演中，蘇韻姿以港姐身份同古佩玲拍檔打鼓，更企埋C位，亦引起網民關注，有網民分析指這是蘇韻姿獲正式「解凍」的先兆，但亦有網民指這幕代表「新舊交替」，因為現時古佩玲飾演的「神婆June」已取代「熊心如」，不但完美融入「熊家」之中，更同「風少」陳浚霆發展感情線，拍劇以外仲傳出埋緋聞，疑似戲假情真！

蘇韻姿 蘇韻姿日前以港姐身份在台慶活上拪演打鼓，更同古佩玲一齊企C位。
蘇韻姿日前以港姐身份在台慶活上拪演打鼓，更同古佩玲一齊企C位，連2022年港姐冠軍林鈺洧都只能企側邊。（圖片來源：TVB截圖）
蘇韻姿 蘇韻姿是2016年港姐第4名，當屆冠亞季是馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思。
蘇韻姿是2016年港姐第4名，當屆冠亞季是馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思。（圖片來源：TVB截圖）
蘇韻姿 紅地氈上，古佩玲繞住風少出場。
紅地氈上，古佩玲繞住風少出場。（圖片來源：IG@tvbcomhk）
蘇韻姿 古佩玲飾演的「神婆June」，被指已完美融入「熊家」之中。
古佩玲飾演的「神婆June」，被指已完美融入「熊家」之中。（圖片來源：《愛回家》截圖）

有傳蘇韻姿例遲卻拒認錯卸鑊畀人孭

有指蘇韻姿被踢出《愛回家》，是因為她開工時經常遲大到，而且不肯認錯，將責任推卸到PA（助導）身上，即使高層點名指摘，都屢勸不改，加上她入了《愛回家》5年多以來，演技都毫無進步，因此最終要被踢出《愛回家》。

愛回家 其實蘇韻姿在初入《愛回家》時，也曾受到重用，著三點式泳衣登場。
其實蘇韻姿在初入《愛回家》時，也曾受到重用，著三點式泳衣登場。（圖片來源：《愛回家》截圖）
蘇韻姿 愛回家 非常養眼。
非常養眼。（圖片來源：《愛回家》截圖）

蘇韻姿台上祝賀珍姐　望解凍入返《愛回家》

有細心留意的話，今年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》中，「萬千光輝演藝大獎」的得主是TVB助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐），在台上拎獎時候，一眾《愛回家》演員亦有上台，其中便包括蘇韻姿，看見她並未有受被踢出《愛回家》一事影響心情，更不停展示燦爛的笑容。有網友指她這樣做是希望獲解凍，能再加入返《愛回家》這個大家庭。

蘇韻姿 愛回家 珍姐得獎。
珍姐得獎。（圖片來源：東方新地）
愛回家 蘇韻姿都喺現場。
蘇韻姿都喺現場。（圖片來源：東方新地）

蘇韻姿出雪櫃在望連接兩大綜藝節目

其實除了重返劇組，早前在TVB播出的《大笪地唱不停》也有蘇韻姿驚喜現身，她演唱了《Fly Me To The Moon》，蘇韻姿唱功被指示不輸蝕給其他歌手，一眾觀眾可以留意今晚播出時候蘇韻姿唱歌的表現。

蘇韻姿 大展歌喉！
大展歌喉！（圖片來源：TVB提供）
蘇韻姿 唱得有功架！
唱得有功架！（圖片來源：TVB提供）

蘇韻姿抱住新人態度把握每次工作機會

蘇韻姿更早前都出現於《濠玩夏水禮》、《不可能任務》等多個綜藝節目。蘇韻姿喺兩個節目入面展現完全相反嘅魅力，於《濠玩夏水禮》就玩得夠放，而喺《不可能任務》就認真接受警隊訓練。蘇韻姿接受傳媒訪問時，表示拍攝綜藝節目感覺好新鮮，可以抱住新人態度應付新工作，仲話會把握每一次工作機會，因為每次拍攝都有嘢袋落袋。

蘇韻姿 蘇韻姿少拍綜藝節目，但依然表現唔錯。
蘇韻姿少拍綜藝節目，但依然表現唔錯。（圖片來源：IG@andreaso_）
蘇韻姿 余思霆 同樣自動波裝水兜頭淋大嗌：「我係垃圾！」
自動波裝水兜頭淋大嗌：「我係垃圾！」（圖片來源：TVB提供）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@andreaso_、小紅書@蘇韻姿、TVB提供、IG@tvbcomhk、《愛回家》截圖、東方新地

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