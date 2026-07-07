非份之罪｜石棺藏屍案真兇難估！賴慰玲偷食人夫竟與大婆關係微妙？

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昨晚（6日）播出的TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》劇情極度懸疑，蔡誌恩飾演的阿Ben被發現藏屍於工廈單位的水泥石棺中，死狀恐怖！其秘密戀人護士Cathy（賴慰玲飾）與癱瘓大婆Mary（吳沚默飾）的關係竟異常要好，加上另一犯罪集團牽涉其中，究竟誰是真兇？

石棺藏屍案驚爆 賴慰玲陷不倫戀

《石棺禁戀》單元一開場便投下震撼彈，劇情講述護士謝芷君Cathy（賴慰玲飾）表面上悉心照顧癱瘓的長期病患顧曼莉Mary（吳沚默飾），但背地裡卻與Mary的老公阿Ben（蔡誌恩飾）發展出一段秘密戀情。另一邊廂，由堅哥（鄧智堅飾）率領的「犯罪三人組」偉錫（方紹聰飾）及細傻（唐嘉麒飾）與一名叫小雪（葉靖儀飾）的女子關係微妙。某天，阿Ben被發現慘死，屍體被藏於一工廈單位內灌滿水泥的木箱，而租用該單位的正是「堅哥四人組」，案情錯綜複雜，就在警方調查之際，小雪竟突然背叛同伴選擇自首。

大婆默許小三存在？吳沚默賴慰玲關係不尋常

劇中最令人意想不到的，是「大婆」與「二奶」之間的微妙關係。原來，癱瘓在床的Mary一早就知道老公阿Ben與護士Cathy有染，但為了讓絕望的阿Ben重拾生氣，Mary不但選擇啞忍，更對Cathy毫無恨意。而Cathy亦非典型小三，她對Mary心存愧疚，並真心想照顧對方。這種「不尋常的關係設定」，讓吳沚默與賴慰玲在劇中有大量充滿張力的對手戲，成為單元一大看點。

網民熱議真兇身份 直指賴慰玲有可疑

《石棺禁戀》懸疑感十足，引發網民爭相競猜真兇。由於賴慰玲的角色與死者關係複雜，不少網民將矛頭指向她，認為她嫌疑最大，紛紛留言猜測：「會唔會係賴偷晒阿 Ben 啲錢」、「似係賴買兇殺人喎」。不過，亦有網民認為案情撲朔迷離，每個角色似乎都有動機，直言：「兇手有啲難估，個個都唔似」。

非份之罪 賴慰玲 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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