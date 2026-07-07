非份之罪｜石棺藏屍案真兇難估！賴慰玲偷食人夫竟與大婆關係微妙？

昨晚（6日）播出的TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》劇情極度懸疑，蔡誌恩飾演的阿Ben被發現藏屍於工廈單位的水泥石棺中，死狀恐怖！其秘密戀人護士Cathy（賴慰玲飾）與癱瘓大婆Mary（吳沚默飾）的關係竟異常要好，加上另一犯罪集團牽涉其中，究竟誰是真兇？