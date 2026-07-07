非份之罪｜賴慰玲吳沚默上演神級淚之對決！爆喊演技嚇窒網民：睇到一齊喊

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TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》中，公認好戲的賴慰玲（賴B）與吳沚默（Momo）上演兩場神級演技對決，一場在認屍時強忍哀痛，另一場則在攤牌時崩潰爆喊，層次感十足的「淚之對決」獲網民一面倒激讚，更有觀眾表示「睇到一齊喊」，究竟她們的演出有多震撼？

認屍場面露錐心之痛 賴慰玲強忍悲傷獲讚好戲

在認屍一幕，飾演大婆Mary的吳沚默面對丈夫離世，哭成淚人，將崩潰無助的情緒演繹得恰到好處。而飾演秘密戀人Cathy的賴慰玲，因小三身份不能宣洩，只能強忍哀痛。雖然她表面看似只是傷感，但其肢體流露出的無力感，卻深刻表達出角色的錐心之痛，演技細膩動人，不愧為好戲之人。網民對此大讚：「賴 B 好戲到癲」、「忍住傷心安慰大婆」。

攤牌戲終極爆發 吳沚默淡然告白惹哭賴慰玲

另一場Momo與賴B的「攤牌戲」更是將劇情推向高潮。Momo先以淡然的哀傷，向賴B道出自己早已知悉一切，更說出金句：「我冇嬲過你哋」、「呢兩年，我睇住 Ben 由冇晒生氣到有番少少笑容」，再痛心自責：「你睇我，我咩都做唔到，我照顧唔到佢，畀唔到幸福佢」。聽到大婆的暖心話後，一直抑壓情感的賴B終於如釋重負，將所有哀痛一次過爆發出來，其極痛心的神級喊戲，感染力極強，難怪網民紛紛表示被她們的演技觸動，留言稱「睇到一齊喊」。

非份之罪 賴慰玲 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 賴慰玲 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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