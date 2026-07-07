非份之罪｜賴慰玲吳沚默上演神級淚之對決！爆喊演技嚇窒網民：睇到一齊喊

TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》中，公認好戲的賴慰玲（賴B）與吳沚默（Momo）上演兩場神級演技對決，一場在認屍時強忍哀痛，另一場則在攤牌時崩潰爆喊，層次感十足的「淚之對決」獲網民一面倒激讚，更有觀眾表示「睇到一齊喊」，究竟她們的演出有多震撼？