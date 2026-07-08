非份之罪｜賴慰玲葉靖儀戲外情同姊妹 曾任導師再續師徒緣 獲封「百搭閨密」！
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TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》中，賴慰玲（Winki）與葉靖儀（Michelle）的微妙關係成為焦點，原來兩人戲外的感情同樣深厚！她們早於J2綜藝節目《CP訓練營》結下師徒緣，今次再度合作火花四濺，Winki更因與不同女演員都能產生CP感，而被網民封為「百搭閨密」！
沙灘砌城堡勁溫馨！賴慰玲被葉靖儀青春感融化
劇中除了緊張刺激的追兇過程，亦有不少暖心感人位，其中一幕Cathy（賴慰玲飾）與小雪（葉靖儀飾）在沙灘砌城堡的戲份，就充滿溫馨CP感。Michelle在場口中展現的青春活力及甜美笑容極為吸睛，連賴慰玲受訪時也公開表示被其青春感融化：「睇住著晒短褲、活力四射嘅葉靖儀喺度玩沙，我就忍唔住諗：『有冇搞錯，真係太青春喇！』」可見二人互動相當有愛。
《CP訓練營》師徒緣起！戲外陪飲珍奶交換心事
原來賴慰玲與Michelle之所以如此有CP感，全因二人在J2綜藝節目《CP訓練營》早已結緣，當時賴慰玲正是Michelle的演戲導師。監製亦是看中二人當時建立的默契，才「撮合」她們再度合作。基於這份師徒情誼，她們在《石棺禁戀》重聚自然份外投契，Michelle更不止一次大讚賴慰玲對她照顧無微不至，不但會分享拍戲心得、分析劇本，私下還會陪她飲珍珠奶茶、交換「少女心事」，戲裡戲外都感情深厚。
賴慰玲獲封「百搭閨密」！與吳沚默葉靖儀CP感爆棚
賴慰玲在圈中人緣甚佳，而在《石棺禁戀》單元中，她憑僅僅播出兩集的戲份，已成功與吳沚默及葉靖儀建立起非常強的CP感。無論是與吳沚默的知己情，還是與葉靖儀的師徒暖心互動，都讓觀眾看得相當投入，更因此獲網民封為「百搭閨密」，大讚她與任何女演員搭檔都火花十足，十分搞笑。
網民大讚姊妹情：「呢對CP好有愛！」
對於賴慰玲與葉靖儀的師徒情，網民紛紛留言大讚：「原來佢哋之前係師徒，難怪咁有默契！」「賴慰玲真係好識帶新人，好warm！」「Cathy同小雪呢對CP好有愛，希望結局唔好虐佢哋。」「賴慰玲真係百搭，同邊個女仔都好有火花！」「睇佢哋IG互動都覺得好sweet，真姊妹！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期