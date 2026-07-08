非份之罪｜賴慰玲葉靖儀戲外情同姊妹 曾任導師再續師徒緣 獲封「百搭閨密」！

TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》中，賴慰玲（Winki）與葉靖儀（Michelle）的微妙關係成為焦點，原來兩人戲外的感情同樣深厚！她們早於J2綜藝節目《CP訓練營》結下師徒緣，今次再度合作火花四濺，Winki更因與不同女演員都能產生CP感，而被網民封為「百搭閨密」！