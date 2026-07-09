非份之罪｜葉靖儀沙灘怒摑賴慰玲爆喊！姊妹情引熱議 網民：係真愛

TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》中，賴慰玲與葉靖儀的「姊妹情」成為網上熱話！昨晚一幕沙灘對質戲，葉靖儀飾演的小雪更情緒崩潰怒摑賴慰玲飾演的Cathy，場面充滿張力！二人超越友誼的關係引發網民激辯，究竟發生了甚麼事？