非份之罪｜葉靖儀沙灘怒摑賴慰玲爆喊！姊妹情引熱議 網民：係真愛
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TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》中，賴慰玲與葉靖儀的「姊妹情」成為網上熱話！昨晚一幕沙灘對質戲，葉靖儀飾演的小雪更情緒崩潰怒摑賴慰玲飾演的Cathy，場面充滿張力！二人超越友誼的關係引發網民激辯，究竟發生了甚麼事？
葉靖儀沙灘崩潰怒摑賴慰玲 痛心質問：點解出賣我？
昨晚劇情講述Cathy與小雪在沙灘享受片刻歡愉，但警察突然出現，令氣氛急轉直下。深感被最親密的人背叛的小雪，當場情緒失控，一邊痛心落淚，一邊向Cathy大聲質問：「我當你係我最親嘅人，你咁樣出賣我？」、「點解呀，點解呀？！」說罷更激動得出手怒摑Cathy，撕心裂肺的演繹讓觀眾看得相當肉緊，將二人之間複雜的感情推向高峰。
葉靖儀親解怒摑賴慰玲挑戰大 感激前輩貼心提點
對於要在沙灘上公然鬧爆兼怒摑前輩賴慰玲，葉靖儀接受訪問時坦言極具挑戰性。她表示：「因為突然要喺咁多人嘅環境度喊，對我嚟講係難，始終會緊張，同埋同一時間又要兼顧好多嘢。」葉靖儀亦非常感激賴慰玲在拍攝期間給予的提點和照顧，透露二人每場戲都會預先對戲，讓她獲益良多：「當佢睇到我有問題會畀提議我，又會教我利用唔同空間同道具、令到場戲睇落更舒服自然。」
網民熱議超越友誼姊妹情 大讚小雪為愛犧牲好偉大
劇中芷君與小雪的「姊妹情」在網上引發大量討論，網民對二人互相扶持、超越友誼的關係大感驚嘆。特別是小雪甘願為Cathy冒險、犧牲一切甚至頂罪的行為，被網民形容為「很偉大」。有觀眾更留意到小雪模仿Cathy亡夫Ben的貼心舉動，認為是真愛的表現：「謝芷君同何佩雪呢段姊妹情寫得唔錯，反轉再反轉呃晒觀眾，佢哋係真心架。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期