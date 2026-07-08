非份之罪｜鄧智堅一秒變臉扯髮爆粗！兇狠演技嚇窒網民 葉靖儀5秒內心戲獲讚！
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TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》除了劇情緊湊，演員的精湛演技亦成為焦點！當中鄧智堅「教科書級」的變臉演技，以及新人葉靖儀細膩的內心戲，均令觀眾眼前一亮。昨晚（7日）一幕鄧智堅由溫柔秒變兇狠，畫面極具張力，令人毛骨悚然！
鄧智堅「教科書級」變臉！溫柔「傻妹」秒變扯髮狂魔
鄧智堅在劇中飾演的一堅，其教師級演技絕對是亮點之一！在昨晚一幕中，當一堅懷疑小雪（葉靖儀飾）因心繫Cathy（賴慰玲飾）而違抗自己命令時，他瞬間「一秒變臉」。前一秒還溫柔地稱呼小雪為「傻妹」，下一秒即目露兇光，邊用力拉扯小雪的頭髮，邊以極度兇狠、咬牙切齒的語氣喝問：「你唔係假戲真做阿嘛，你以為佢真係你個 Friend 呀？你唔係唔記得佢條仔係點死？你見到佢嗰陣有冇心虛？」其表情及聲線的瞬間轉變，讓不少觀眾看得心寒。
葉靖儀潛力大爆發！5秒神轉折內心戲超細膩
除了鄧智堅的嚇人演技，新人葉靖儀（Michelle）的表現同樣不俗。昨晚她在向一堅「報告」前的一場「5秒神轉折內心戲」就處理得相當出色。由於遲遲未能找到「隱藏鉅款」，她先是懷著誠惶誠恐的心情準備面對一堅，經過一兩秒的猶豫後，Michelle最終下定決心，努力擠出一個「公關式笑容」才敲門，短短5秒已清晰展現出角色的恐懼、掙扎與故作鎮定，表演極具層次，盡顯演戲潛質！
網民激讚演技大鬥法：「鄧智堅睇到心寒！」
兩位演員的精彩演出引來網民洗版式討論，大讚是演技大爆發：「鄧智堅真係好戲之人！嗰個變臉樣真係嚇親我！」「呢啲先叫演技，一個眼神就知佢想殺人！」「葉靖儀做得好好喎，新人嚟講好有潛質！」「嗰5秒戲真係睇到佢內心嘅掙扎，好到位！」「呢個單元啲演員個個都好勁，睇得好過癮！」
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期