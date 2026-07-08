非份之罪｜鄧智堅一秒變臉扯髮爆粗！兇狠演技嚇窒網民 葉靖儀5秒內心戲獲讚！

TVB節目《非份之罪》單元《石棺禁戀》除了劇情緊湊，演員的精湛演技亦成為焦點！當中鄧智堅「教科書級」的變臉演技，以及新人葉靖儀細膩的內心戲，均令觀眾眼前一亮。昨晚（7日）一幕鄧智堅由溫柔秒變兇狠，畫面極具張力，令人毛骨悚然！