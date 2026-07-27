非份之罪｜阮浩棕陷致命桃花劫！戀上余思霆後怪事頻生 真兇竟是她？

TVB節目《非份之罪》單元《恐怖情人》劇情極度詭異！主角阮浩棕飾演的室內設計師，離婚後被算出將遇桃花劫。他隨後戀上余思霆飾演的女靈媒，但連串怪事接踵而來，更牽涉前妻劉佩玥及閨蜜何沛珈，究竟誰才是他命中的情劫？