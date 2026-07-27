非份之罪｜阮浩棕陷致命桃花劫！戀上余思霆後怪事頻生 真兇竟是她？
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TVB節目《非份之罪》單元《恐怖情人》劇情極度詭異！主角阮浩棕飾演的室內設計師，離婚後被算出將遇桃花劫。他隨後戀上余思霆飾演的女靈媒，但連串怪事接踵而來，更牽涉前妻劉佩玥及閨蜜何沛珈，究竟誰才是他命中的情劫？
阮浩棕離婚後遇桃花劫 母親黎燕珊求神問卜
在單元《恐怖情人》中，阮浩棕飾演室內設計師游有方（Davis），與劉佩玥飾演的前妻文雅淇（Angie）因性格不合而離婚。眼見兒子婚姻失敗，黎燕珊飾演的母親姚慧蘭心急如焚，竟為有方求姻緣，沒想到卻算出兒子將會遇上「桃花劫」，更離奇的是，預言指與他共同歷劫者，方為其真命天子。這個充滿懸念的預言，為之後的連串怪事埋下了伏線。
阮浩棕戀上女靈媒余思霆 怪事竟牽涉何沛珈
回復單身的有方（阮浩棕飾）在酒吧認識了由余思霆飾演的女靈媒蕭紫遙（Sylvia），二人迅速擦出愛火，並發展成情侶關係。然而，當有方全心投入這段新戀情後，連串無法解釋的怪事隨即發生，令他生活不得安寧。更令人費解的是，這些怪事竟然牽涉到前妻雅淇（劉佩玥飾）的閨蜜Liz（何沛珈飾），以及一件塵封已久的陳年詭異裙褂，令幾位主角的關係變得撲朔迷離。
劉佩玥余思霆何沛珈個個有嫌疑 誰是阮浩棕真正情劫
《恐怖情人》整個單元故事風格既浪漫又詭異，劇中每個女主角都相當有可疑。不論是性格不合而離婚的前妻劉佩玥、充滿神秘感的新歡女靈媒余思霆，還是前妻的閨蜜何沛珈，似乎都與阮浩棕的「桃花劫」有關。劇情懸念重重，劇組更表明未到最後一刻，都絕對猜不到誰是阮浩棕真正的「情劫」，令觀眾期待值爆燈。
網民齊估邊個係兇手 留言洗版勁期待
錯綜複雜的人物關係和懸疑的劇情，引發網民熱烈討論，紛紛化身偵探猜測誰是幕後黑手。網民留言洗版：「我估係前妻劉佩玥，由愛生恨！」、「余思霆個角色係靈媒，肯定有古怪！」、「何沛珈個角色最神秘，通常呢啲先係Boss！」、「三個女人一個墟，阮浩棕今次點收科？」、「好想知件裙褂有咩秘密！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期