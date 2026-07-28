非份之罪｜阮浩棕自爆螢幕初吻獻給劉佩玥！三度合作拍親密戲：冇咁尷尬！
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阮浩棕在TVB節目《非份之罪》單元《恐怖情人》中擔綱男主角，與劉佩玥（Moon）上演一段錯綜複雜的感情。原來二人已是第三度合作，默契十足。阮浩棕近日接受tvb.com訪問時更驚人自爆，自己的螢幕初吻就是獻給了劉佩玥，並坦言如今再拍親密戲已從容得多！
阮浩棕親揭螢幕初吻獻劉佩玥
阮浩棕與劉佩玥繼《隱形戰隊》及《隱門》後，在《非份之罪》迎來第三度合作。他在訪問中大方分享，原來自己的「第一次」螢幕接吻戲就是與劉佩玥拍攝，意義非凡。這次再度合作，兩人之間的默契與信任不言而喻，也讓拍攝過程更加順利，火花四濺。
重提《隱門》咀戲勁緊張 阮浩棕：今次從容好多
回憶起獻出螢幕初吻的經歷，阮浩棕坦言當時非常緊張。他憶述：「嗰時拍《隱門》都係同阿Moon演CP，當時我第一次拍咀戲比較緊張。」不過，經過多次合作，他笑言現在已經駕輕就熟，面對親密戲份時也更加放鬆：「今次合作再有啲親密戲已經從容好多，冇咁尷尬同怕醜。」可見兩人的合作關係已昇華到更高層次。
阮浩棕大讚劉佩玥：同佢嘅戲好舒服放心
對於這位合作無間的好拍檔，阮浩棕給予極高評價，大讚與劉佩玥合作非常舒服。他表示：「同佢嘅戲係好舒服放心，我哋對對方都有絕對嘅信心會知道對方交咩出嚟。」這份絕對的信任，讓他們在鏡頭前能夠毫無保留地發揮，令角色之間的化學反應更加真實。網民對此也紛紛留言：「原來螢幕初吻係俾咗阿Moon！好sweet！」、「佢哋兩個真係好襯，三度合作默契好好！」、「支持佢哋再合作拍劇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期