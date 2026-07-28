非份之罪｜阮浩棕自爆螢幕初吻獻給劉佩玥！三度合作拍親密戲：冇咁尷尬！

阮浩棕在TVB節目《非份之罪》單元《恐怖情人》中擔綱男主角，與劉佩玥（Moon）上演一段錯綜複雜的感情。原來二人已是第三度合作，默契十足。阮浩棕近日接受tvb.com訪問時更驚人自爆，自己的螢幕初吻就是獻給了劉佩玥，並坦言如今再拍親密戲已從容得多！