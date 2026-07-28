非份之罪｜阮浩棕自爆螢幕初吻獻給劉佩玥！三度合作親密戲唔再怕醜：對佢有絕對信心

阮浩棕與劉佩玥（Moon）在TVB新劇《非份之罪》中三度合作飾演情侶，火花十足！阮浩棕近日接受訪問時，更驚爆自己的螢幕初吻就是獻給了劉佩玥，坦言如今再次拍攝親密戲已從容得多，全因對對方有絕對信心，言談間盡顯二人之間的絕佳默契。