非份之罪｜阮浩棕自爆螢幕初吻獻給劉佩玥！三度合作親密戲唔再怕醜：對佢有絕對信心
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阮浩棕與劉佩玥（Moon）在TVB新劇《非份之罪》中三度合作飾演情侶，火花十足！阮浩棕近日接受訪問時，更驚爆自己的螢幕初吻就是獻給了劉佩玥，坦言如今再次拍攝親密戲已從容得多，全因對對方有絕對信心，言談間盡顯二人之間的絕佳默契。
阮浩棕驚爆螢幕初吻對象 原來是劉佩玥
阮浩棕與劉佩玥繼《隱形戰隊》及《隱門》後，在《非份之罪》單元《恐怖情人》中第三度合作，默契更勝從前。阮浩棕接受tvb.com訪問時，大方分享二人合作的點滴，更笑言自己的螢幕初吻就是獻給了阿Moon！他憶述：「嗰時拍《隱門》都係同阿Moon演CP，當時我第一次拍咀戲比較緊張。」這個意想不到的爆料，立即引起粉絲關注。
三度合作拍親密戲 阮浩棕由緊張變從容
有了上次的經驗，阮浩棕坦言這次在《非份之罪》中與劉佩玥再拍親密戲時，心態已完全不同。他表示：「今次合作再有啲親密戲已經從容好多，冇咁尷尬同怕醜。」從當初的緊張怕醜，到現在的駕輕就熟，足見二人透過多次合作，已經建立了深厚的信任和專業的默契，讓他們在鏡頭前能更自然地演繹情侶間的互動。
大讚劉佩玥好拍檔：對佢有絕對信心
談到這位合作無間的好拍檔，阮浩棕毫不吝嗇讚美之詞，直言與劉佩玥合作感到非常舒服和放心。他強調兩人之間有著強大的信任感，並在訪問中發表甜蜜宣言：「同佢嘅戲係好舒服放心，我哋對對方都有絕對嘅信心會知道對方交咩出嚟。」這番話足以證明他們不論在戲裡戲外，都是一對合拍的夥伴，難怪CP感滿溢螢幕，深受觀眾喜愛。網民紛紛留言：「難怪佢哋啲戲咁自然！」、「呢對CP我鎖死咗！」、「阮浩棕好sweet，希望佢哋再合作！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期