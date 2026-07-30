非份之罪｜余思霆驚爆已死？Deepfake冒充嚇壞阮浩棕劉佩玥 百年情仇真相嚇人

TVB節目《非份之罪》昨晚劇情峰迴路轉，最終單元《恐怖情人》揭發余思霆飾演的靈媒Sylvia極可能早已遇害，連日來騷擾阮浩棕與劉佩玥的竟是Deepfake偽造影像，場面極度心寒！隨著劇情發展，更牽扯出一段百年前的三角戀，究竟誰是兇手，背後又隱藏甚麼驚人真相？