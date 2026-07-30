非份之罪｜余思霆驚爆已死？Deepfake冒充嚇壞阮浩棕劉佩玥 百年情仇真相嚇人

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TVB節目《非份之罪》昨晚劇情峰迴路轉，最終單元《恐怖情人》揭發余思霆飾演的靈媒Sylvia極可能早已遇害，連日來騷擾阮浩棕與劉佩玥的竟是Deepfake偽造影像，場面極度心寒！隨著劇情發展，更牽扯出一段百年前的三角戀，究竟誰是兇手，背後又隱藏甚麼驚人真相？

昨晚劇情大逆轉！余思霆被揭早已遇害？

《非份之罪》劇情愈來愈緊湊，自從Davis（阮浩棕飾）與靈媒Sylvia（余思霆飾）分手後，他與前妻Angie（劉佩玥飾）便怪事纏身，甚至慘遭綁架。Angie更在夢中見到詭異的裙褂女，加上Sylvia父親阿澤（何啟南飾）突然現身，指控Angie有騷擾前度的恐怖紀錄，令事件更添迷霧。正當二人以為被邪術詛咒，竟在圍村意外發現Angie夢中的裙褂，更驚人的是，警方查出Sylvia極有可能早已死亡，而Davis收到的所有恐嚇訊息及視像通訊，竟然全是透過deepfake技術冒充！

百年恩怨揭秘！童養媳轉世尋仇？

隨著劇情推進，揭發了Davis、Angie與Sylvia三人的現代糾葛，竟與一百年前周家少爺、周家新娘及童養媳的愛恨情仇有關。網民紛紛猜測，怨念極深的Sylvia，極有可能是童養媳轉世尋仇。官方今日亦率先公布，劇中神秘的童養媳由彭翔翎飾演，而關楓馨則飾演周氏夫人顧寧玉，周公子則由羅永健飾演。今晚將會播出更多關於上一代三人糾纏不清的劇情，揭開這段百年恩怨的神秘面紗。

網民化身偵探緝兇！瘋狂追睇劇情簡介搵線索

由於劇情發展太過耐人尋味，大批網民湧入討論區緝兇，更有人追看官方劇情簡介尋找蛛絲馬跡，務求找出真兇。網民留言反應熱烈：「估唔到余思霆可能已經死咗，仲要係deepfake，諗起都毛骨悚然！」、「個童養媳到底係邊個？關楓馨個角色又係咩前世？」、「劇情反轉再反轉，真係估唔到個兇手係邊個！」、「睇到好緊張，每日都等更新！」、「呢個單元真係成套劇最精彩嘅部分！」。

非份之罪 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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