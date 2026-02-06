非常檢控觀 16-20集劇情結局線上看｜馬德鐘陳煒法庭對決 吳偉豪殺人案真相震撼

TVB劇集《非常檢控觀》踏入第16至20集，劇情發展愈趨緊張刺激，馬德鐘飾演的檢控官包希仁面臨前所未有的挑戰，不但要為好友展熊飛（吳偉豪飾演）的案件承擔責任，更要與舊情人王頌星（陳煒飾演）在法庭上針鋒相對。這五集劇情涵蓋了兩個重要單元故事，包括熊飛涉嫌殺人案的真相大白，以及慶曆醫美集團的黑心人胎素醜聞，每個案件都牽涉複雜的人性糾葛和道德考驗。