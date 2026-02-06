非常檢控觀 16-20集劇情結局線上看｜馬德鐘陳煒法庭對決 吳偉豪殺人案真相震撼
《非常檢控觀》第16集劇情 吳偉豪認罪協商求自保
展熊飛（吳偉豪飾演）主動向檢控官包希仁（馬德鐘飾演）提出認罪協商，希望能夠減輕刑罰。希仁憑藉敏銳的推理能力，成功推測出真正兇手的身分，熊飛在壓力下終於道出當年在畫班遭受欺凌的痛苦經歷。這段往事不但解釋了熊飛的行為動機，更揭示了案件背後隱藏的深層原因。熊飛在法庭提堂時，希仁打破檢控官的常規做法，選擇不反對他的保釋申請，這個決定立即引來公眾和媒體的強烈非議。面對輿論壓力，希仁毅然以自己的公職作為熊飛的擔保，展現了他對正義和友情的堅持。然而，就在熊飛努力尋找真兇並勸其自首的關鍵時刻，又有新的受害者慘遭殺害，熊飛再次成為頭號嫌疑犯，律政司因此遭受公眾更猛烈的責難，上司趙德敬（張國強飾演）最終被迫引咎辭職，令希仁深感內疚和自責。
非常檢控觀｜莊易羚爆死狀極高難度！揭秘勤力新人幕後血淚史 卸妝痛過拍戲？
非常檢控觀｜林凱恩慘死吳偉豪手？揭二人「十年成長」關係昇華 網民驚呼：愛回家元宇宙！
非常檢控觀｜吳偉豪揭與父吳大強真實關係！爆傳統式窩心舉動：純粹為我而做
非常檢控觀劇情｜6-10集劇情線上看 第3單元真兇說出鄭子誠遇害真相
非常檢控觀劇情 11-15集線上看｜吳偉豪成蝴蝶花殺手 陳煒馬德鐘關係微妙
《非常檢控觀》第17集劇情 陳煒加入律政司另有目的
王頌星（陳煒飾演）正式加入律政司，接替趙德敬的職位，但她的真正目的卻令人懷疑。慶曆醫美集團的治療師廖靜蓉突然自殺身亡，在遺書中指控包家勉（丘梓謙飾演）令她感染愛滋病毒，但家勉堅決否認這項指控。希仁受頌星委託調查此事，而熊飛因為認識靜蓉，相信她一向潔身自愛，不可能隨便感染病毒。律政書記公孫珀（賴慰玲飾演）等人前往醫美診所進行實地調查，秦湘言（陳曉華飾演）在探查過程中發現診所正在推銷人胎素療程。希仁懷疑靜蓉的感染可能與注射人胎素有關，但頌星卻突然要求眾人停止調查，她的態度轉變令人費解。當頌星向家勉詢問人胎素的相關事宜時，家勉聲稱所有人胎素都經過嚴格檢驗，絕對安全可靠。
《非常檢控觀》第18集劇情 游嘉欣臥底調查遭陷害
白逸桐（游嘉欣飾演）為了深入調查真相，決定到醫美診所擔任臥底，她懷疑靜蓉作為診所員工曾經接受人胎素注射，這可能是她感染病毒的真正原因。然而，逸桐的調查行動很快被發現，她突然遭到診所解僱。不甘心的逸桐繼續跟蹤診所人員，最終在酒店發現家勉正在舉辦注射團活動。龐善昱（蔣家旻飾演）與姑姐龐柳碧因為臨時有事離開，趙子廉（吳天佑飾演）代替母親柳碧接受注射，但注射後卻出現嚴重不適症狀，熊飛立即接手調查此案。龐喆（李成昌飾演）要求家勉辭職，善昱開始懷疑龐喆早就知道人胎素存在問題。為了避免利益衝突，頌星將案件交由鄰組處理，但希仁對她的決定表示不滿。診所醫生謝年實突然舉報逸桐污染人胎素，熊飛被迫親自前往拘捕逸桐，案件發展出現重大轉折。
《非常檢控觀》第19集劇情 馬德鐘與陳煒法庭對決
希仁通過細心分析，懷疑家勉的顧問宋樂廷（黎澤恩飾演）才是整個黑心人胎素事件的真正罪魁禍首。熊飛的調查證實家勉對黑心人胎素的問題早有知情，但一直選擇隱瞞。頌星為了保護家勉，安排他離開香港，希仁試圖阻止但遭到頌星的強烈斥責，她指控希仁對她母子二人有所虧欠。黑心工場的內部片段被人放上網絡，引起公眾強烈關注，希仁勸說家勉自首並指證樂廷的罪行。不幸的是，蘇太因為注射黑心人胎素而不治身亡，案件性質從非法傷人升級為誤殺，但樂廷將所有責任推卸給家勉。頌星叮囑家勉絕對不可認罪，家勉在法庭上進行自我辯護，整個庭審過程猶如希仁與頌星這對昔日戀人的控辯對壘，場面緊張激烈。眾人通過調查推斷泰國社團老大李泰巨涉案，並與龐喆有所勾結，案件背後的黑暗網絡逐漸浮現。
《非常檢控觀》第20集劇情 蔣家旻接任慈善基金主席
熊飛與逸桐重歸於好，逸桐更主動向熊飛表白心意，兩人的感情關係得到進一步發展。龐善昱（蔣家旻飾演）正式出任慶曆慈善基金會主席一職，但希仁憑藉他的鏡反射觸覺症，感受到被收養的泰國孤兒情緒極度不安，令他對基金會的運作產生疑慮。文晶晶在泰國突然失蹤，湘言收到她發出的求救訊息，熊飛調查後發現訊息來源是慶曆資助的兒童院舍。熊飛與湘言前往實地查看但並無發現異常，然而這次行動卻引起逸桐的嫉妒情緒，熊飛決定與逸桐坦誠溝通，說清楚彼此的關係。希仁等人暗中深入調查，懷疑慈善基金會可能涉及人口販賣的非法活動。湘言請求善昱提供幫助，眾人通過調查得知兒童院舍人員陶誠偉可能與泰國社團老大李泰巨有所聯繫。湘言為了拯救晶晶，設法調查誠偉的行蹤，最終得知晶晶似乎被運送到某間酒店的房間內，她毅然前往尋找。
《非常檢控觀》單元故事參演角色
單元一：假面人不認妻
- 陳新彌（何廣沛飾演）
- 秦湘言（陳曉華飾演）
單元二：血古董
- 拍賣行老闆（陳庭欣飾演）
- 饒馨儀（羅毓儀飾演）
單元三：蝴蝶花殺手
- 袁天樅（江嘉敏飾演）
- 邢文珌（莊易羚飾演）
單元四：暗黑基因
- 青年時期王頌星（梁超怡飾演）
- 趙德賢（潘志文飾演）
- 趙舟（程可為飾演）
- 趙德敬（張國強飾演）
單元五：殺戮試場
- 公孫珀（賴慰玲飾演）
單元六：孤兒怨
- 龐善昱（蔣家旻飾演）
- 白逸桐（游嘉欣飾演）
單元七：美麗誘罪
- 王頌星（陳煒飾演）
- 包家勉（丘梓謙飾演）
單元八：仁義何價
- 展熊飛（吳偉豪飾演）
- 包希仁（馬德鐘飾演）