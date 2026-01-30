非常檢控觀劇情 11-15集線上看｜吳偉豪成蝴蝶花殺手 陳煒馬德鐘關係微妙

TVB劇集《非常檢控觀》踏入第三個單元故事，劇情愈趨緊張刺激。馬德鐘飾演的檢控官包希仁與陳煒飾演的大律師王頌星，不但要處理複雜的法律案件，更要面對彼此間微妙的情感糾葛。而吳偉豪飾演的高級督察展熊飛，竟然捲入連環殺人案成為頭號疑犯，令整個故事發展出人意料。