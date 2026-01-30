非常檢控觀劇情 11-15集線上看｜吳偉豪成蝴蝶花殺手 陳煒馬德鐘關係微妙
《非常檢控觀》第11集劇情 范小禹服藥過量昏迷
大律師王頌星（陳煒飾演）以自身經歷勸導范小禹（戴祖儀飾演）要謙卑面對與包家勉（丘梓謙飾演）的關係，但小禹主動要求復合卻遭到家勉拒絕。律師會開始質疑考試成績的真實性，姚舒琴（關嘉敏飾演）懷疑小禹在考試中作弊，律政書記公孫珀（賴慰玲飾演）帶頭贊成重新考試，此舉令小禹感到被背叛而心生怨恨。事件急轉直下，小禹被發現服食過量「聰明藥」後昏迷不醒，家勉為此深感自責，公孫珀亦因自己的決定而感到內疚。檢控官包希仁（馬德鐘飾演）敏銳地察覺事件背後另有內情，決定深入調查。高級督察展熊飛（吳偉豪飾演）找來白逸桐（游嘉欣飾演）協助調查黑市「聰明藥」的來源。希仁等人查到小禹曾經當槍手代替他人做功課，推測她可能被同學識破身分而遭到威脅。家勉與希仁一同翻查頌星的試卷時有重大發現，頌星不問情由就責怪希仁，令家勉感覺到二人關係並不尋常。
《非常檢控觀》第12集劇情 公孫珀設計查出作弊真相
剛入職律政司的秦湘言（陳曉華飾演）跟隨熊飛和逸桐前往小禹住所搜證，在現場發現可疑線索。調查揭露小禹不但當同學的槍手代考，更使用特別方法作弊，公孫珀運用計謀查出整件事的來龍去脈。眾人追查「聰明藥」來源時有重大發現，開始懷疑徐彥楓與小禹昏迷事件有關。為了查明真相，公孫珀決定加入頌星的徒弟競逐戰，卻遭到頌星的刁難和阻撓。公孫珀假裝代考引出疑兇，要求對方供應「聰明藥」，但寄藥者卻並非此人。在重考當天，公孫珀與疑兇交換帳號與密碼，希望藉此確認其真實身分，卻被律師會主席當場指控作弊，情況變得更加複雜。
《非常檢控觀》第13集劇情 模擬法庭試探各人反應
伍家俊（林俊其飾演）被指與公孫珀合謀作弊，向希仁等人道出他與舒琴、彥楓之間的複雜瓜葛。希仁與頌星以實習課為名義，安排學生到律政中心上模擬法庭課程，彥楓和舒琴分別擔任控方與被告，駱子豪（林正峰飾演）擔任辯方，希仁巧妙地以小禹的案情試探各人的反應。小禹轉院後情況開始好轉，真兇得知消息後開始有所行動。公孫珀等人現身執業試諮詢會，當眾與律師會主席對質，場面緊張激烈。湘言穿著網紅凌卓霓（林凱恩飾演）售賣的蝴蝶花裙上班，並與熊飛等人談及卓霓的近況，熊飛的表現顯得有點反常。當熊飛看到卓霓在直播時暗示遭受家暴，神態變得異常激動，令人擔憂。
《非常檢控觀》第14集劇情 蝴蝶花殺手案件爆發
湘言找希仁調查卓霓疑似遭受家暴的事件，在調查過程中發現不尋常的端倪。卓霓慘遭殺害，嘴裡被插入一朵蝴蝶花，臉上更被兇手割字，死狀極其恐怖。不久後出現第二名死狀相似的受害者邢文珌（莊易羚飾演），她在死前曾致電報警，聲稱遭到熊飛所害，令案件變得更加撲朔迷離。熊飛因此被通緝，傳媒稱他為「蝴蝶花殺手」，其心理治療師袁天樅（江嘉敏飾演）指出他疑因童年陰影而有殺人動機。希仁、逸桐等人努力為熊飛洗脫嫌疑，卻意外找到對熊飛不利的證據，令情況雪上加霜。公孫珀查到熊飛曾經受到父親家暴，母親因此出走，熊飛後來更舉報父親虐打的行為。湘言穿著蝴蝶花裙在夜裡歸家時，發現被神秘人跟蹤，危機四伏。
《非常檢控觀》第15集劇情 展熊飛被捕真兇另有其人
希仁查到熊飛與兩位死者曾經就讀熊飛母親熊月娥的畫班，發現三人之間的關聯。熊飛與湘言秘密會面，告知兇手還有下一個目標，情況十分危急。希仁等人前往文珌被殺的案發現場仔細查看，獲得不少重要發現和線索。熊飛試圖尋找畫班同學鍾玲鷗（江嘉敏飾演），卻得知她早已離開香港，其間熊飛獲得逸桐幫忙避過警方的追捕。警方聲稱玲鷗是牽涉熊飛的最初受害者，曾經因為他而毀容，令案件更加複雜。熊月娥回到香港，希仁向她詢問玲鷗的事情，並打探下一個受害者賈穎詩的下落。希仁等人找到穎詩時，發現她已經遇害，熊飛在現場被警方逮捕。熊飛請求頌星出任代表律師，背後原來另有盤算和目的。
《非常檢控觀》單元故事參演角色
單元一：假面人不認妻
- 何廣沛 飾演 陳新彌（Sammy Chen）
- 陳曉華 飾演 秦湘言
單元二：血古董
- 陳庭欣 飾演 拍賣行老闆
- 羅毓儀 飾演 饒馨儀
單元三：蝴蝶花殺手
- 江嘉敏 飾演 袁天樅／鍾玲鷗
- 莊易羚 飾演 邢文珌
單元四：暗黑基因
- 梁超怡 飾演 青年時期王頌星
- 潘志文 飾演 趙德賢
- 程可為 飾演 趙舟
- 張國強 飾演 趙德敬
單元五：殺戮試場
- 賴慰玲 飾演 公孫珀
單元六：孤兒怨
- 蔣家旻 飾演 龐善昱
- 游嘉欣 飾演 白逸桐
單元七：美麗誘罪
- 陳煒 飾演 王頌星
- 丘梓謙 飾演 包家勉
單元八：仁義何價
- 吳偉豪 飾演 展熊飛
- 馬德鐘 飾演 包希仁