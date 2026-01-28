非常檢控觀｜吳偉豪Jumbo麒麟臂搶Fo！親揭爆肌秘訣 搞笑床戲竟要精密計算？

《非常檢控觀》昨晚（27日）吳偉豪與游嘉欣的搞笑床戲成為熱話，但最搶鏡的竟是吳偉豪的「Jumbo麒麟臂」！其驚人臂圍及結實線條震撼網民，風頭完全蓋過劇情。究竟這身爆肌身材是如何練成？吳偉豪親自解構，原來除了地獄式操練，更要靠劇組的「秘密武器」！