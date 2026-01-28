非常檢控觀｜吳偉豪Jumbo麒麟臂搶Fo！親揭爆肌秘訣 搞笑床戲竟要精密計算？
《非常檢控觀》昨晚（27日）吳偉豪與游嘉欣的搞笑床戲成為熱話，但最搶鏡的竟是吳偉豪的「Jumbo麒麟臂」！其驚人臂圍及結實線條震撼網民，風頭完全蓋過劇情。究竟這身爆肌身材是如何練成？吳偉豪親自解構，原來除了地獄式操練，更要靠劇組的「秘密武器」！
吳偉豪謙稱靠燈光打得好 臨場狂做掌上壓谷肌
對於麒麟臂為何如此「Jumbo」，吳偉豪受訪時謙虛地將功勞歸於劇組，笑言：「都係燈光（打得好）」。不過他隨即透露了背後的「速成」秘訣，原來為了在鏡頭前呈現最佳狀態，他會把握拍攝空檔密密加操：「當然一有 break 時我都會做吓掌上壓去谷吓。」他進一步解釋，演員在開劇期間因工時長、體力消耗大，基本上沒有時間和精力去健身房，所以必須在開拍前就將身體操練到最弗狀態，這種驚人毅力足見其對角色的投入與專業。
吳偉豪爆搞笑床戲勁講究 手腳擺位燈光要計到盡
你以為搞笑床戲只是隨意打鬧？吳偉豪就揭示了背後極度專業的準備過程！他透露，為了將這場戲的喜劇效果發揮到極致，他與游嘉欣及劇組花了大量時間進行深入討論，認真程度堪比拍攝動作大片。他續指：「無論手腳擺位、揸枕頭力度，及『喺咩方向令啲光射到塊面』我哋都有深入討論。」從肢體動作的細微安排，到燈光照射臉部的精確角度，每一個細節都經過精密計算，務求呈現出最好效果。這種一絲不苟的敬業態度，讓外界看到演員為了一場戲所付出的努力，絕對不簡單。
