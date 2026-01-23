非常檢控觀｜張馳豪憑「問題直男」入屋！185cm長腿配呆萌眼鏡 迷倒大批女粉絲！

新人彈起！在熱播劇《非常檢控觀》中，除了主角們表現亮眼，飾演見習檢控官趙子幀的新人張馳豪（Aska）亦憑藉討喜角色成功入屋！他以185cm的模特兒身高、加上憨直傻氣的「問題直男」形象，形成強烈反差萌，穿上西裝的帥氣模樣配上呆萌眼鏡，瞬間迷倒大批女粉絲，成為劇中一大驚喜！