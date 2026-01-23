非常檢控觀｜張馳豪憑「問題直男」入屋！185cm長腿配呆萌眼鏡 迷倒大批女粉絲！
新人彈起！在熱播劇《非常檢控觀》中，除了主角們表現亮眼，飾演見習檢控官趙子幀的新人張馳豪（Aska）亦憑藉討喜角色成功入屋！他以185cm的模特兒身高、加上憨直傻氣的「問題直男」形象，形成強烈反差萌，穿上西裝的帥氣模樣配上呆萌眼鏡，瞬間迷倒大批女粉絲，成為劇中一大驚喜！
張馳豪三大優勢吸粉 憨直傻氣成緩和氣氛擔當
張馳豪飾演的趙子幀在劇中極為搶鏡，全靠三大先天優勢：185cm身高、44吋超長腿及健碩身形，穿起西裝氣宇軒昂，單靠外型已俘虜不少觀眾。然而，角色最吸引人之處在於其性格，他雖然是個檢控官，卻憨直傻氣，更是「問題天天都多」，時而令氣氛變得尷尬，時而又能突破盲點，成為劇中的「緩和氣氛擔當」。這種忠厚直男的呆萌設定，與他高大帥氣的外表形成巨大反差，成功吸納大量好評。
監製林志華親自揀眼鏡 打造張馳豪書卷氣直男Look
趙子幀的成功，幕後團隊功不可沒。據悉，為了讓角色更具「直男」及「書卷氣」，監製林志華特意為張馳豪千挑萬選了一副黑色圓粗框眼鏡。這副眼鏡完美配合Aska清澈純真的無辜眼神，令角色的書呆子氣質與憨直感倍增，可謂神來之筆。這個小小的道具細節，足以證明劇組在角色塑造上的用心，成功讓Aska的形象更加立體鮮明。
張馳豪自爆參考周潤發 傻笑認同角色有啲似
對於如何演活角色，張馳豪在訪問中透露自己有花心思設計。他表示為角色加入了托眼鏡的小動作，以表達內心感受。他更笑言有參考周潤發在電影《英雄本色》中「小馬哥」的玩味（Playfulness），再加以收斂來演繹。Aska坦言自己真實性格與角色有相似之處：「我本身都係一個傻傻哋，又保留咗少少童真（傻笑）嘅人…我自己對所有嘢都係好好奇，對所有嘢嘅反應都係好直接。」這種本色演出，令角色更添一份真摯感。
網民大讚張馳豪又高又Cute 新一代男神誕生
雖然是新人，但張馳豪的表現已贏得觀眾一致讚賞，不少網民大讚其角色討喜，是劇集一大亮點。網民紛紛留言：「Aska又高又靚仔，但個角色勁可愛，反差萌！」、「趙子幀好搶鏡，完全係忠犬系男友！」、「新一代男神誕生！」。此外，Aska亦坦言廣東話對白是一大挑戰，因有大量專業名詞，有時說得太急會變了音，反而引發不少笑料，這種努力克服困難的態度，更讓觀眾對他好感度大增。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期