非常檢控觀｜口碑橫掃中港兩地！豆瓣飆至7.9分 網民跪求續集：問鼎最佳劇集
無綫劇集《非常檢控觀》自播出以來好評如潮，即使安排在被視為「炮灰檔」的新春期間播出，依然成功突圍，口碑橫掃中港兩地！劇集不但在香港討論區被網民力讚為「嚴重被低估」的神劇，更在內地影評網站豆瓣的評分持續攀升至7.9分，收視與口碑雙豐收。網民紛紛激動留言，跪求電視台原班人馬開拍續集，究竟此劇有何魔力能掀起如此強勁的追劇熱潮？
港網民洗版力讚劇本出色 捧新人夠膽識
《非常檢控觀》在香港贏得壓倒性好評，網民大讚劇集由劇本、選角到結局都誠意十足。不少人稱讚監製林志華「必屬佳品」，尤其欣賞其大膽起用新一代演員：「呢套劇難得用咗好多新啲嘅演員，蔥頭（丘梓謙）、吳偉豪、張馳豪（Aska）都好好」。劇本的深度亦備受讚賞：「睇得出有畀心機建立人物性格，有花心機雕琢台詞…其中一場檢控跟犯罪者交換條件嘅對白都寫得好過癮」。最重要的是，劇集做到「唔悶又冇爛尾」，讓觀眾看得過癮，更有網民直言：「雖然新正頭時期出算炮灰檔，但我覺得《非常檢控觀》直情有資格問鼎最佳劇集」。
內地報捷收視強勁 豆瓣高開7.9分
除了在香港掀起熱話，《非常檢控觀》在內地市場同樣連環報捷，成績斐然。根據內地媒體報道，該劇於新春期間，成功打入優酷站內觀看時長的前五名，可見其受歡迎程度。而在向來對劇集質素要求甚高的影評網站「豆瓣」上，《非常檢控觀》的觀看人次與日俱增，評分更已攀升至7.9分的高位，對於港劇而言實屬難得。內地網民的留言亦是正評不斷，紛紛讚賞：「案子改得非常有意思」、「看得出編劇前期功課做很足」，證明優質的劇本和製作，絕對能跨越地域界限，贏得觀眾共鳴。
網民跪求原班人馬拍續集 高呼：勾起追劇癮
劇集的大獲成功，讓觀眾意猶未盡，網絡上掀起一片「跪求續集」的熱潮。大量網民在討論區及社交平台留言，強烈要求電視台開拍第二季，並希望能由原班人馬主演。不少觀眾表示劇集水準極高，令人重拾追劇的樂趣：「勾起我好耐冇嘅追劇癮，要求原班人馬拍續集」、「呢套嘢真係嚴重被低估，好睇而且有心思設計角色，香港人就係要呢啲電視劇」、「支持無綫拍多 D 呢類劇，超好睇！」這股強烈的續集呼聲，無疑是觀眾對《非常檢控觀》整個團隊給予的最高肯定，足證其已成為不少人心中的年度神劇。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期