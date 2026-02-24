非常檢控觀｜口碑橫掃中港兩地！豆瓣飆至7.9分 網民跪求續集：問鼎最佳劇集

無綫劇集《非常檢控觀》自播出以來好評如潮，即使安排在被視為「炮灰檔」的新春期間播出，依然成功突圍，口碑橫掃中港兩地！劇集不但在香港討論區被網民力讚為「嚴重被低估」的神劇，更在內地影評網站豆瓣的評分持續攀升至7.9分，收視與口碑雙豐收。網民紛紛激動留言，跪求電視台原班人馬開拍續集，究竟此劇有何魔力能掀起如此強勁的追劇熱潮？