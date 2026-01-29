非常檢控觀｜李成昌演技大爆發！3分鐘「皮笑肉不笑」寸爆馬德鐘 網民讚：教科書級對決！
李成昌「笑面虎」上身 泡茶暗藏殺機
劇情講述李成昌飾演的世伯，明知馬德鐘（馬神）飾演的檢控官來者不善，卻先故作悠閒地在茶館泡茶，更抓緊機會拋出一句「我覺得你需要飲番杯」作下馬威，盡顯老狐狸本色。當見到鮮有露面的馬神，他更寸爆道：「我幾驚你唔記得我呢個世伯。」面對馬神表示不好意思打擾，李成昌隨即變臉，眼神凌厲地反擊：「咁今次你又打搞我？」全程一副「皮笑肉不笑」的暗藏殺機狀態，單是開場白已令人不寒而慄，氣氛極度繃緊。
馬德鐘單刀直入 李成昌笑住寸爆
面對李成昌這隻「笑面虎」，馬神決定速戰速決，單刀直入講赤盆，但李成昌卻四両撥千斤，全程展現智者般的祥和笑容，但眼神卻夾雜陰險與深藏不露。他更笑住寸爆馬德鐘：「你知唔知點解我揀茶館呢度？你就最怕你望住我（惡）」，隨即又說：「搞到我周身唔聚財，唔飲番杯茶定吓驚都唔得。」馬神亦不甘示弱，吼準時機回擊：「你啲情緒有啲咩唔見得光，咁怕被我感受到嘅？」二人連珠炮發式的高智商唇槍舌劍，最後李成昌以一個「先兇後笑」的心寒式表情收尾，將戲味推至最高峰。
金牌綠葉李成昌功力盡現 眼神交鋒張力十足
短短3分鐘的茶館對峙，李成昌將金牌綠葉的功力發揮得淋漓盡致。他與馬德鐘在這場戲中，幾乎沒有大動作，完全是靠微表情及眼神「隔空開火」。李成昌完美演繹出角色的「柔中帶狠」，上一秒還在微笑泡茶，下一秒眼神已充滿殺氣，情緒轉換之快令人心寒。這場戲充分展示了兩位演員的深厚功力，特別是李成昌的層次感演出，將一個深藏不露的「笑面虎」角色演得活靈活現，難怪被形容為教科書級的演技示範。
網民洗版激讚：睇到起雞皮！
該幕播出後，隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾都大讚兩位主角的演技對決極之精彩，更洗版式留言力撐！有網民表示：「呢啲先叫戲！睇到眼都唔敢眨！」、「李成昌啲戲真係冇得彈，個笑容心寒到呢！」、「馬神同昌哥啲眼神交鋒好屈機，張力爆晒燈！」更有不少人大讚劇本寫得好，並為李成昌這位金牌綠葉喝采：「求下TVB俾多啲好戲呢啲金牌綠葉做啦！」、「3分鐘戲好睇過好多套劇嘅結局！教科書級演技！睇到起雞皮！」