非常檢控觀｜李成昌演技大爆發！3分鐘「皮笑肉不笑」寸爆馬德鐘 網民讚：教科書級對決！

TVB新劇《非常檢控觀》最新一集，金牌綠葉李成昌與馬德鐘上演一場長約3分鐘的演技對決，氣氛緊張得令人窒息！劇中李成昌化身「笑面虎」，全程皮笑肉不笑，句句有骨寸爆馬德鐘，二人單靠眼神及笑容隔空開火，張力十足。這場被譽為教科書級的演技大晒冷，究竟兩位好戲之人如何單靠對白擦出火花？