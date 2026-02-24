非常檢控觀｜監製林志華親揭內幕！竟為幫馬德鐘平反 力讚：佢賦予角色靈魂
《非常檢控觀》口碑收視雙贏，成為城中熱話，背後功臣監製林志華近日受訪時，竟首度驚爆開拍此劇的真正初衷，原來是為男主角馬德鐘「平反」！全因馬德鐘於2024年主演的劇集《雙生陌生人》收視口碑未如理想，林志華決心要再創一部好劇，證明這位「馬神」的真正實力。監製更在訪問及社交平台公開激讚馬德鐘，究竟這位伯樂如何評價他心目中的千里馬？
監製林志華首揭初衷 誓要為馬德鐘平反
對於劇集贏盡好評，監製林志華坦言最開心的，是見到馬德鐘的演技再獲肯定。他受訪時首度揭開創作背後的感人故事：「之前馬德鐘主演嘅《雙生陌生人》收視口碑唔係咁理想，但我內心覺得馬神係一個好好嘅演員，無論外形條件、人品同演技佢都係好好。」正是這份惜才之心，驅使他再度與馬德鐘及陳煒合作，他直言：「所以我專登搵番佢同陳煒再拍《非常》，希望可以幫佢平反番；今次見到網上咁多人讚佢演得好，我都好戥佢開心。」這番話足見監製對演員的信任與支持，也揭示了劇集成功背後的人情味。
林志華社交網再發文 馬德鐘一席話感動監製
除了訪問，林志華亦在個人社交網站發長文，特別感謝馬德鐘的付出。他憶述：「還記得開鏡前，他跟我說：『監製，這個角色我準備了很久。』他不是說說而已。」林志華力讚馬德鐘的演繹極具層次：「他不僅把角色的專業與正義感演繹得淋漓盡致，更把那份埋藏心底的創傷、那份對公義的執著，一層一層剝開給觀眾看。」他更給予了至高評價，認為角色的成功，演員功不可沒：「很多人跟我說，覺得這個角色『活生生地存在』，我想說，那不是只因為劇本寫得多好，而是他賦予了角色靈魂。」同時，他也表示女主角陳煒是他心中無可取替的人選。
監製林志華開腔回應續集 坦言是商業決定
面對網民熱切期盼開拍續集，監製林志華亦坦誠回應。他表示，是否開拍第二輯是一個「商業決定」，暗示決定權在公司手上。不過，他亦透露創作團隊仍有滿腹大計：「我們確實還有許多故事想講，還有許多人物背景有待發掘。」經歷過《雙生陌生人》的挫敗與《非常檢控觀》的成功，他感觸良多：「如果說《雙生默生人》教會我謙卑，那麼《非常檢控觀》則讓我重拾信心。」最後他向所有團隊及觀眾致謝，並留下充滿希望的結語：「無論是否有第二季，我們對好故事的追求，永不停步。」為續集的可能性留下了懸念。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期