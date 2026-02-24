非常檢控觀｜監製林志華親揭內幕！竟為幫馬德鐘平反 力讚：佢賦予角色靈魂

《非常檢控觀》口碑收視雙贏，成為城中熱話，背後功臣監製林志華近日受訪時，竟首度驚爆開拍此劇的真正初衷，原來是為男主角馬德鐘「平反」！全因馬德鐘於2024年主演的劇集《雙生陌生人》收視口碑未如理想，林志華決心要再創一部好劇，證明這位「馬神」的真正實力。監製更在訪問及社交平台公開激讚馬德鐘，究竟這位伯樂如何評價他心目中的千里馬？