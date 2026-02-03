非常檢控觀｜「翻版孫藝珍」梁超怡演技爆發！一個挑釁眼神獲激讚 監製親自教路？
昨晚劇情大暴走 梁超怡演活黑化版初戀
昨晚劇情揭開了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）的「狗血式」恩怨情仇。劇情回帶至年青時期，原來青年仁（阮浩棕飾）與青年星（梁超怡飾）本是情投意合，但阿仁因發現哥哥阿智（吳子冲飾）同樣心儀阿星，竟單方面退出三角關係。含恨被飛的阿星，最終選擇嫁給阿智報復阿仁，從此改寫三人命運。當中一幕講述已懷孕的阿星與舊愛阿仁飯聚，梁超怡掛著甜美笑容，眼神卻充滿不甘與挑釁，將一個純情少女黑化後的複雜心理演得恰到好處，與她優美的芭蕾舞姿及初戀臉形成強烈對比，令網民看得相當心寒又佩服。
梁超怡自爆演出遇樽頸 監製林志華親授秘技
這個「含笑復仇」的眼神戲雖然獲得激讚，但梁超怡受訪時坦言，拍攝時曾遇上樽頸，一度未能掌握角色的複雜情緒。幸好監製林志華（阿Lam）在場細心指導，才讓她成功開竅。梁超怡感激地表示：「阿 Lam 畀咗好多貼士我，好多謝佢教我應該點樣帶住又愛又恨，但又想報復嘅心情去食呢餐飯。」在監製的指導下，她才能將角色的內心戲演繹得如此到位，塑造出一個立體而有層次的角色，可見其謙虛好學的態度。
港姐季軍梁超怡獲陳煒溫提：演番自己就得
作為2022年港姐季軍兼「最上鏡小姐」及「最佳口才獎」得主，梁超怡的演藝潛力一直備受看好。這次飾演視后陳煒的年青版，她透露雖然兩人幾乎沒有同場機會，但前輩陳煒事前給了她重要的溫馨提示，叫她放心演回自己。梁超怡引述煒哥的建議：「煒哥教我唔需要模仿佢，因為呢個角色嘅年青同成年版心路歷程上好大分別，佢叫我演番一個單純同甜美嘅女仔就得。」前輩的鼓勵讓她放下包袱，更專注於演繹角色在特定時期的心境，最終交出亮眼成績。
網民大讚梁超怡潛力十足：「眼神超有戲！」
梁超怡的突破演出引來網民一面倒好評，不少人湧入討論區留言大讚。網民紛紛表示：「呢個眼神超有戲，睇到我毛管戙！」、「估唔到佢甜美樣貌下，可以做到咁有攻擊性嘅表情！」、「翻版孫藝珍唔係浪得虛名，演技潛力好大！」、「監製林志華又成功發掘到一個好演員！」網民的讚賞證明了梁超怡已成功擺脫港姐的固有形象，憑實力在演員路上踏出重要一步，未來發展令人期待。