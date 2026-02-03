非常檢控觀｜「翻版孫藝珍」梁超怡演技爆發！一個挑釁眼神獲激讚 監製親自教路？

有「翻版孫藝珍」之稱的港姐梁超怡，在昨晚（2月2日）播出的《非常檢控觀》中演技大爆發，憑著甜美外貌與黑化演技的巨大反差，成功搶盡焦點！她在劇中飾演陳煒的年青版，一個充滿挑釁的不甘眼神，將角色的愛恨交纏演繹得淋漓盡致，獲網民激讚。原來這個精彩場口背後，全靠監製林志華親自教路？