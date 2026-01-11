非常檢控觀｜游嘉欣拋棄純情形象！變身江湖烈女激咀吳偉豪上演「烈火戰車」？
「純純兔」游嘉欣徹底豁出去！在新劇《非常檢控觀》中，游嘉欣與緋聞男友吳偉豪繼《回歸》後再度合體演CP，但這次她將一洗固有形象，化身義氣、江湖味兼「佬味」十足的「烈女文雀」白逸桐，不但會喪拋示愛直球，更預告有火辣「烈火戰車」場口，究竟這位「烈女」會如何主動出擊？畫面勁震撼！
游嘉欣形象大顛覆 變身江湖烈女拋直球
向來予人感覺清純的游嘉欣，這次在《非常檢控觀》中迎來演藝生涯一大突破，徹底告別昔日的「純純兔」形象。她飾演的「烈女文雀」白逸桐，角色設定充滿驚喜，不僅義氣行頭，更帶著濃厚的江湖味與「佬味」，與她以往的乖乖女角色形成極大反差。劇中她將會對吳偉豪飾演的展熊飛主動出擊，瘋狂投擲「示愛直球」，性格相當鮮明。為了完美符合人设，游嘉欣的造型也作出180度轉變，全劇將以青春逼人的貼身短身上衣，配搭大晒美腿的型格短打，將其青春活力與好身材展露無遺，勢必讓觀眾眼前一亮，期待她如何演活這位敢愛敢恨的江湖烈女。
吳偉豪游嘉欣再續前緣 預告上演火爆「烈火戰車」
吳偉豪與游嘉欣這對螢幕情侶，之前在劇集《回歸》中已贏盡好評，CP感深入民心，今次在《非常檢控觀》中再續前緣，自然成為全劇焦點。製作組透露，兩人的感情線除了青春浪漫元素滿滿，更加入了大量爆趣及衝突位，火花四濺。當中，最令人期待的莫過於一場向經典電影致敬的「烈火戰車」場口，預告兩人將有極度火爆的互動。消息一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛猜測這對CP會否有比以往更大膽的親熱戲，以及這段互相扶持中萌芽的轟烈愛情，將會如何衝擊觀眾的視覺！
劇中感情線錯綜複雜 另外兩對CP同樣吸睛
《非常檢控觀》除了有吳偉豪與游嘉欣這對青春CP，劇中另外兩條感情線亦同樣精彩。視帝馬德鐘與視后陳煒繼《雙生陌生人》後再度合作，上演一段因愛成恨的「前度攻防戰」，關係錯綜複雜，充滿張力。另一邊廂，實力派演員賴慰玲將與「小鮮肉」張馳豪上演一場「鬥氣冤家式姊弟戀」，賴慰玲飾演的公孫珀與張馳豪飾演的「直男見習檢察官」趙子幀火花十足，甜蜜度與喜感完全不輸年輕CP，保證能讓觀眾看得舒服又投入，令整部劇集的感情線更加豐富多元。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期