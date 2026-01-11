非常檢控觀｜游嘉欣拋棄純情形象！變身江湖烈女激咀吳偉豪上演「烈火戰車」？

「純純兔」游嘉欣徹底豁出去！在新劇《非常檢控觀》中，游嘉欣與緋聞男友吳偉豪繼《回歸》後再度合體演CP，但這次她將一洗固有形象，化身義氣、江湖味兼「佬味」十足的「烈女文雀」白逸桐，不但會喪拋示愛直球，更預告有火辣「烈火戰車」場口，究竟這位「烈女」會如何主動出擊？畫面勁震撼！