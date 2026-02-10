非常檢控觀｜63歲潘芳芳原來係學霸！擁教育碩士學位 精通六國語言震驚網民
資深演員潘芳芳在《非常檢控觀》中飾演老師，一身文學氣息，但原來戲外的她更是深藏不露的真才女！現年63歲、入行39年的潘芳芳，近日被揭開驚人背景，不僅持有教育碩士學位，更精通六國語言，其「學霸」級數的才華，讓不少觀眾大跌眼鏡，驚嘆這位實力派綠葉演員的人生原來如此精彩！
潘芳芳入行39年 主持舞台劇瓣瓣掂
潘芳芳自無綫藝員訓練班畢業後，演藝生涯相當多元化。初期她主力從事主持及舞台劇演出，同時偶爾接拍劇集及配音工作，展現全方位才能。直至2008年開始，她才將重心更多地放在劇集參演上，多年來塑造了無數深入民心的角色。除了演藝事業，潘芳芳更熱心於兒童教育及戲劇教育工作，將自身所學回饋社會，展現出對藝術與教育的熱誠。
戲外真才女 擁教育碩士精通六國語言
最令人驚訝的是潘芳芳的學術成就與語言天份。現實中的她才華洋溢，不僅在演戲、主持、配音方面有豐富經驗，更持有教育碩士學位，是名副其實的「學霸」。更厲害的是，她竟然精通廣東話、普通話、上海話、英語、法語及日語，總共六種語言，絕對是演藝圈中極為罕見的才女。如此驚人的背景，與她在劇中塑造的各種小人物角色形成巨大反差，令觀眾對她刮目相看。
網民驚嘆深藏不露 「原來係圈中才女」
潘芳芳的「才女」背景曝光後，引發網民熱烈討論。不少觀眾表示一直以來只熟悉她在螢幕上的演出，沒想到她本人竟是如此多才多藝的學霸，紛紛留言表示震驚：「完全估唔到！」、「真係好犀利，識六種語言！」、「娛樂圈嘅滄海遺珠」。許多網民稱讚她是「真正的演員」，不靠炒作，只用實力說話，這次的發現讓大家對這位資深綠葉演員有了更深的敬意，大讚她「戲如人生」一樣精彩。
