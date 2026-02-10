非常檢控觀｜63歲潘芳芳原來係學霸！擁教育碩士學位 精通六國語言震驚網民

資深演員潘芳芳在《非常檢控觀》中飾演老師，一身文學氣息，但原來戲外的她更是深藏不露的真才女！現年63歲、入行39年的潘芳芳，近日被揭開驚人背景，不僅持有教育碩士學位，更精通六國語言，其「學霸」級數的才華，讓不少觀眾大跌眼鏡，驚嘆這位實力派綠葉演員的人生原來如此精彩！