非常檢控觀｜羅毓儀文青眼鏡妹造型勁Pure！戲外與男友隔空傳情 暗藏劇情關鍵？

TVB劇集《非常檢控觀》昨晚（26日）播出新單元「血古董」，劇情詭異程度爆燈！單元主角羅毓儀（Yuki）飾演的陶藝科學生饒馨儀，抱著一個聲稱藏有父親鬼魂的赤盆報案，其密集式喊戲及楚楚可憐的文青造型旋即引起網民熱議，大讚又Pure又True！不過，原來她臉上那副黑色粗框眼鏡竟是劇情關鍵，究竟這副眼鏡隱藏著甚麼驚人秘密？