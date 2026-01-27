非常檢控觀｜羅毓儀文青眼鏡妹造型勁Pure！戲外與男友隔空傳情 暗藏劇情關鍵？
TVB劇集《非常檢控觀》昨晚（26日）播出新單元「血古董」，劇情詭異程度爆燈！單元主角羅毓儀（Yuki）飾演的陶藝科學生饒馨儀，抱著一個聲稱藏有父親鬼魂的赤盆報案，其密集式喊戲及楚楚可憐的文青造型旋即引起網民熱議，大讚又Pure又True！不過，原來她臉上那副黑色粗框眼鏡竟是劇情關鍵，究竟這副眼鏡隱藏著甚麼驚人秘密？
非常檢控觀昨晚劇情詭異 羅毓儀文青造型獲激讚
在昨晚播出的《非常檢控觀》「血古董」單元中，劇情圍繞一個在拍賣會上被激烈競投的名貴赤盆展開。年青陶藝科學生饒馨儀（羅毓儀飾）突然拿著赤盆到警局，聲稱父親饒英拔（鄭子誠飾）慘死後，鬼魂便藏於盆中與她對話，情節懸疑又心寒。羅毓儀在劇中無論造型或演技都相當搶鏡，不但連場喊戲惹人憐愛，其文青打扮亦大獲好評，網民紛紛留言大讚：「又 Pure 又 True」、「Yuki 不愧為童顏代表！」，認為其造型完美配合角色設定。
羅毓儀親解眼鏡之謎 「之後劇情會牽涉到」
對於劇中長期配戴的黑色粗框眼鏡，羅毓儀受訪時就大爆原來暗藏玄機，絕對是推進劇情的關鍵道具！她笑著向觀眾賣關子：「個黑色粗框眼鏡係劇情指定需要嘅，至於點解呢？大家要繼續睇落去呀，之後嘅劇情會牽涉到眼鏡呢個重點。」她更透露自己花了不少心機在造型上，連配飾都與角色背景的陶瓷有關，並笑言觀眾追劇時可以順道玩「Photo Hunt」，增加觀賞樂趣，可見其對角色的投入與用心。
戲外放閃！羅毓儀男友林俊其留言安撫
羅毓儀除了在戲內演技精湛，戲外亦不忘在社交平台落力宣傳。她昨日配合劇情發文：「唔通呢個世界真係有鬼？」引來大批網民留言。其男友林俊其見狀，亦立即甜蜜留言安撫：「唔使驚，家俊（林俊其《非常》單元角色名）喺度」，羅毓儀則搞笑撒嬌回應：「你算吧啦，淨係識得餵人食棉花糖」，二人連宣傳都可以公開耍花槍，甜蜜互動閃瞎一眾網民，場面非常有趣！
