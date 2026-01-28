非常檢控觀｜羅毓儀被指殺父真兇！赤盆鳴冤劇情反轉 網民憑1點鎖定兇手？
赤盆鳴冤驚爆兇手 羅毓儀聽畢面色大變
在昨晚播出的單元中，劇情講述藝術系研究生饒馨儀（羅毓儀飾）因父親饒英拔（鄭子誠飾）離奇失蹤，加上家中出現疑似藏著父親亡魂的「發聲赤盆」，於是向包專員（馬德鐘飾）求助。赤盆經證實染有英拔的血液，更在關鍵時刻「開口」指證殺死自己的真兇是馨儀的大學教授何遠程（梁証嘉飾），馨儀聽畢即面色大變。然而，劇情亦揭示馨儀在父親失蹤前曾與其激烈爭執，更被父親怒斥不知廉恥，為她增添了殺父動機，令案情更添懸疑。
網民化身神探 狂轟羅毓儀表情古怪係真兇
雖然赤盆已「指證」教授是兇手，但不少眼利的網民認為案情不簡單，更大膽猜測真兇其實另有其人，並將矛頭一致指向死者女兒馨儀！網民紛紛化身神探在討論區留言，直指羅毓儀的角色最有嫌疑：「係咪個女殺咗老豆」、「Yuki 相當有嫌疑」、「一定係 Yuki 有問題，頭先有場戲好明顯」。網民認為馨儀在劇中經常表情古怪，似乎隱藏著重大秘密，加上與父親的衝突，令她的嫌疑指數直線飆升。同時，不少觀眾大讚靈異題材過癮：「真係好似鬼片」、「諗起《回魂夜》」。
羅毓儀爆對戲鄭子誠 竟有被害妄想症
成為網民心目中的「頭號嫌疑犯」，羅毓儀（Yuki）受訪時就大談與「爸爸」鄭子誠對戲的趣事。她非常感激子誠私下傳授不少貼士，但又笑言因子誠的奸角形象太深入民心，令她對戲時竟產生「被害妄想症」！Yuki搞笑地說：「因為子誠真係做好多奸角、又做得好好，搞到我有少少入咗血，有陣時對戲會唔知點解有種佢係咪要害我嘅懷疑，好搞笑。」這番話足見鄭子誠的「奸人」演技有多出神入化。
鄭子誠大讚羅毓儀可愛 用心演活大挑戰
對於劇中的女兒羅毓儀，鄭子誠亦是讚不絕口，大讚對方用心兼可愛：「Yuki 係有趣嘅女孩子，佢好可愛，好用心去做每件事。每次見到佢都好開心。」子誠更指出，這次對Yuki來說是演技大挑戰，因為她大部分時間都要對著死物（赤盆）演戲，很多時只能靠現場助理編導幫忙讀出他的對白來交戲，非常考驗想像力及演技。兩位演員戲內戲外都火花十足，令人更期待之後的劇情發展。