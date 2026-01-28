非常檢控觀｜羅毓儀被指殺父真兇！赤盆鳴冤劇情反轉 網民憑1點鎖定兇手？

昨晚《非常檢控觀》「血古董」單元劇情愈趨詭異，藏著鄭子誠亡魂的赤盆竟開口指證兇手，案情峰迴路轉！雖然赤盆直指真兇是大學教授，但大批網民卻認為另有內情，更將矛頭直指死者女兒饒馨儀（羅毓儀飾），究竟網民發現了甚麼線索，令她嫌疑大增？