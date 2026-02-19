非常檢控觀｜蔣家旻大義滅親送李成昌入獄！獄中奸笑講「多謝爹哋」網民睇到心寒
無綫劇集《非常檢控觀》昨晚（18日）劇情再掀高潮，蔣家旻飾演的龐善昱演技大爆發，狠心大義滅親將父親李成昌送入監獄，場面極具張力！最令人心寒的是，她到獄中探望時竟對著父親露出一抹奸笑，輕聲說出「多謝你呀爹哋」，讓一眾網民看得毛骨悚然。究竟這對父女之間發生了甚麼，令關係決裂至此？
昨晚劇情高潮 蔣家旻奸笑反擊李成昌
昨晚劇情講到，由李成昌飾演的龐喆竟滿口歪理，要求女兒龐善昱（蔣家旻飾）為自己頂罪，令善昱對父親徹底失望，最終決定將父親的所有罪證交給警方。其後善昱到獄中探望龐喆，面對毫無悔意、更指責被女兒出賣的父親，善昱眼神充滿怨恨，但不愠不火地表示終於明白父親的金句「除咗自己，都係別人」的真正意思，就是在危急關頭，即使是至親亦可隨時出賣。話畢，她才緩緩露出一絲奸笑，並輕聲說出「多謝你呀爹哋」，完美演繹出心死後的黑化，看得觀眾心寒！
「反骨琪」再遇李成昌 二度合作默契十足
蔣家旻與李成昌這對組合，不少觀眾都表示印象深刻。原來二人早在劇集《美麗戰場》中已有合作，當時蔣家旻飾演的「反骨琪」被李成昌「霸王硬上弓」的場口，至今仍是網民熱話。今次在《非常檢控觀》中，二人由仇人變父女，角色關係轉換極大，但默契更勝從前。劇中他們時而互惠互利，時而互相猜忌的關係，充滿矛盾與張力，讓觀眾看得相當投入，咬牙切齒。
網民激讚對白精警 封李成昌為男配大熱
這段父女決裂的戲碼播出後，網民反應極為熱烈，紛紛洗版大讚兩位演員的精湛演技。不少留言都指二人的對手戲非常精彩：「佢倆父女真係好精彩……兼精警」、「昌哥足晒料攞男配！」網民亦特別欣賞劇中對白設計的功力，認為字字珠璣，將父女間的愛恨情仇刻劃得淋漓盡致。蔣家旻的「奸笑」與李成昌的「歪理」成為全晚焦點，成功掀起新一波追劇熱潮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期