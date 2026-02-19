非常檢控觀｜蔣家旻大義滅親送李成昌入獄！獄中奸笑講「多謝爹哋」網民睇到心寒

無綫劇集《非常檢控觀》昨晚（18日）劇情再掀高潮，蔣家旻飾演的龐善昱演技大爆發，狠心大義滅親將父親李成昌送入監獄，場面極具張力！最令人心寒的是，她到獄中探望時竟對著父親露出一抹奸笑，輕聲說出「多謝你呀爹哋」，讓一眾網民看得毛骨悚然。究竟這對父女之間發生了甚麼，令關係決裂至此？