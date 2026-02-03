非常檢控觀｜阮浩棕吳子冲HeHe情昇華 爆私下互稱BB 網民：梁超怡先係第三者？

昨晚（2月2日）《非常檢控觀》中阮浩棕與吳子冲一段超肉麻的兄弟情對手戲，竟意外引爆網民熱話！劇中兩人爭相為對方頂罪，場面感人又帶點尷尬，不少觀眾笑言他們才是「真愛」，令女主角陳煒及梁超怡慘變第三者。這對從《靈戲逼人》已獲封「HeHe CP」的組合，在現實中感情原來更「黐纏」，究竟他們的兄弟情有多深？