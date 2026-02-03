非常檢控觀｜阮浩棕吳子冲HeHe情昇華 爆私下互稱BB 網民：梁超怡先係第三者？
昨晚肉麻兄弟情爆發 網民笑指陳煒係第三者
昨晚劇情講述阿仁（阮浩棕飾）與阿智（吳子冲飾）在酒吧剖白內心，兩人不斷將責任攬上身，處處為對方著想，盡顯超乎尋常的兄弟情。這段「肉麻」演出隨即引發網民熱議，笑指他們之間的火花遠超男女主角，更有人留言：「梁超怡同陳煒先係佢哋之間嘅第三者！」劇中兩人由沙煲兄弟升呢為「真‧兄弟」，戲外更被觀眾冊封為「高顏值兄弟控」，可見這對組合的魅力已成功俘虜大批粉絲，討論度極高。
阮浩棕吳子冲自爆私密暱稱：「我叫佢做BB」
劇中兄弟情深，原來現實生活中阮浩棕與吳子冲的感情同樣要好到令人羨慕！兩人自2023年首次合作《靈戲逼人》時，已因年紀相仿、志趣相投而成為好友，當時更因劇中超強火花獲封為新一代「HeHe CP」。如今在《非常檢控觀》再度合作，關係更進一步。阮浩棕受訪時更笑著自揭兩人的私密暱稱，甜蜜程度爆燈：「我叫子冲做 BB，子冲就叫我做 Baby 嘅。」此話一出，立即引證了兩人私下的好交情，難怪在鏡頭前默契十足，互動自然又充滿火花。
阮浩棕微表情獲讚 吳子冲臨終眼神震撼網民
這對「高顏值兄弟控」除了外型亮眼，演技同樣備受肯定。劇中阮浩棕飾演的年青仁需面對家族壓力、搶走哥哥心上人的內疚、以及被迫與摯愛分手的痛苦，每個困局都充滿複雜情緒，阮浩棕成功透過細膩的微表情將角色的掙扎與無奈演繹得淋漓盡致。至於吳子冲，亦演活了充滿負能量的「深情苦命男」，尤其在臨終前逼問梁超怡真心的場口，其夾雜憤怒與怨恨的眼神，看得不少網民大為心痛，大讚他演技再有突破，完全演活了角色的悲劇色彩。
網民激讚高顏值兄弟控：「演技大躍進！」
阮浩棕與吳子冲的精彩演出引來網民洗版式討論，輿論一面倒大讚兩人火花四射。不少網民留言表示：「佢哋兩個真係好襯！」、「由《靈戲逼人》已經好鍾意睇佢哋做對手戲，今次昇華做真兄弟更加好睇！」、「演技大躍進，眼神同微表情都好到位！」更有觀眾認為，兩人的兄弟情線比主線愛情故事更具追看性，成功憑著超強默契及紮實演技，成為劇集一大亮點，人氣再度急升。