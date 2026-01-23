非常檢控觀｜陳曉華演技大爆發！慘被陷害喊出新高度 網民力捧：下個視后就係佢！
廣告
無綫劇集《非常檢控觀》劇情愈趨緊張！在昨晚（22日）一集中，陳曉華（Hera）飾演的秦湘言慘被「現代陳世美」Sammy（何廣沛飾）設局陷害，更因一則短訊被控謀殺，畫面極度震撼。Hera在劇中連場喊戲大獲好評，演活了心痛與不甘，獲網民一面倒激讚演技大躍進，力捧她成為下一位視后，究竟她是如何憑此角成功彈起？
昨晚劇情高潮！陳曉華被控謀殺含冤入獄
在昨晚播出的單元「現代陳世美」中，劇情進入白熱化階段。渣男Sammy（何廣沛飾）為了擺脫秦湘言（陳曉華飾）的糾纏，竟狠心設局，相約對方到酒店後玩失蹤，導致湘言捲入其忠粉張詩雅（吳嘉儀飾）的離奇墮樓案。湘言更因一個關鍵短訊被警方視為疑犯，控以謀殺罪並即時還押。面對突如其來的變故，「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、公孫珀（賴慰玲飾）及展熊飛（吳偉豪飾）察覺事有蹊蹺，決心追查真相，並發現所有線索都指向Sammy與失蹤女童有關，令案情更添懸疑。
監製林志華大讚陳曉華：喊戲令人心痛
陳曉華在劇中展現的多層次「喊功」成為全晚焦點。其中一幕，展熊飛（吳偉豪飾）不斷逼迫她面對Sammy是渣男的殘酷現實，湘言憶起昔日種種，瞬間淚崩。Hera完美演繹了由震驚、心痛到沉重不甘的複雜情緒，哭成淚人一幕令觀眾為之動容。其精湛表現更獲得監製林志華的公開讚賞，他曾揚言： 「佢喊起上嚟好難唔令人心痛。」Hera的演出不僅賺人熱淚，更證明了她在駕馭內心戲方面的巨大進步，完全演活了角色的絕望與無助。
網民洗版力捧陳曉華：將來唔難做到視后
劇集播出後，討論區隨即被洗版，網民對陳曉華的表現給予壓倒性好評，認為她已從新一代小花蛻變成潛力無限的實力派演員。大量留言力讚：「係有觀眾緣嘅年輕女花旦」、「陳曉華值得捧，真係有進步」、「佢係有 Potential 的」。更有心水清的網民指出，難以想像劇集在3年前拍攝時Hera已有如此好戲，並斷言：「將來唔難做到視后，加油！」一面倒的正評，足見觀眾對她演技的肯定，視后之路備受期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期