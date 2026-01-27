非常檢控觀｜陳曉華絕地反擊！8分鐘戲鬧爆PUA渣男何廣沛？

昨晚（26日）播出的《非常檢控觀》劇情掀起全晚高潮！一直被「現代陳世美」Sammy（何廣沛飾）PUA的「糟糠妻」秦湘言（陳曉華飾），終於在探監時徹底醒覺，上演一場長達8分鐘的絕地反擊，場面看得觀眾熱血沸騰。面對Sammy喪盡天良要求頂罪，湘言由心痛錯愕到含淚反擊，情緒層層遞進，究竟她說了什麼讓渣男啞口無言？