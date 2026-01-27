非常檢控觀｜陳曉華絕地反擊！8分鐘戲鬧爆PUA渣男何廣沛？
昨晚（26日）播出的《非常檢控觀》劇情掀起全晚高潮！一直被「現代陳世美」Sammy（何廣沛飾）PUA的「糟糠妻」秦湘言（陳曉華飾），終於在探監時徹底醒覺，上演一場長達8分鐘的絕地反擊，場面看得觀眾熱血沸騰。面對Sammy喪盡天良要求頂罪，湘言由心痛錯愕到含淚反擊，情緒層層遞進，究竟她說了什麼讓渣男啞口無言？
昨晚探監戲肉搏 何廣沛PUA升級逼頂罪
在昨晚播出的「現代陳世美」單元結局中，Sammy因謀殺粉絲等罪名入獄，但他仍不知悔改。在與湘言探監的8分鐘對手戲中，他先是打溫情牌，憶述昔日甜蜜點滴及練習生苦況，企圖軟化湘言。眼見對方不為所動，Sammy竟 PUA 升級，瘋狂自摑並痛罵自己不是人，成功引發湘言心痛後，隨即露出狐狸尾巴，以女兒晶晶作擋箭牌，無恥地要求湘言為他頂替謀殺罪，更說出「留我喺佢身邊，對佢成長先係最好啲安排」等歪理，其渣男行徑簡直令人髮指，讓螢幕前的觀眾看得咬牙切齒。
陳曉華含淚反擊 「你坐一世監都唔值得可憐！」
面對Sammy的無恥要求，湘言從錯愕心寒中徹底清醒。她先是掛著絕望的笑容，平靜地答應「好吖，我認罪」，讓Sammy以為奸計得逞。豈料下一秒，湘言眼神轉為鄙視與堅定，邊落淚邊咬牙切齒地說出大量「無理反話」宣洩心中不甘，更逐步邁向咆哮，情緒大爆發：「但你老婆咁癡線，就算想幫你頂罪都冇人會信呀！」她更一字一句地說出金句，徹底擊潰對方：「你令到我連你對最後一絲希望、留戀、愛都冇呀」、「你呢種人坐一世監，都唔值得可憐！」這場戲陳曉華的演技大爆發，完美演繹了由愛轉恨的崩潰與決絕，看得觀眾大快人心。
網民激讚演技大爆發 「大快人心！」
這場長達8分鐘的探監角力戲播出後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言。大部分網民都對湘言的絕地反擊感到相當欣慰，大讚「終於醒啦！睇到好心涼！」、「鬧得好！大快人心！」不少觀眾亦對兩位主角的演技讚不絕口，認為他們默契十足，將角色的情感轉折演繹得淋漓盡致：「何廣沛個渣男樣真係入木三分」、「陳曉華啲眼淚同咆哮好有感染力，睇到我眼濕濕」、「呢場戲絕對係全劇經典！」、「兩個都演得好好，張力十足！」討論區被一片讚好聲洗版。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期