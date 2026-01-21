非常檢控觀｜陳曉華演技大爆發！瘋狂認夫眼神飄忽 網民激讚：我見猶憐！

昨晚（20日）《非常檢控觀》中，陳曉華（Hera）演技再度升級，飾演的秦湘言在簽唱會上瘋狂「認夫」，場面極度震撼！她出場時飄忽不定的眼神、口中不停碎碎唸，加上時而癡迷、時而傻笑的狀態，將角色的壓抑與楚楚可憐感演繹得淋漓盡致，看得觀眾心都揪緊。究竟她與何廣沛飾演的偶像背後，隱藏著怎樣的驚人秘密？

昨晚高潮迭起 陳曉華癡迷認夫反差極大

劇情講到秦湘言（陳曉華飾）在偶像陳新彌（何廣沛飾）的簽唱會上，突然衝上台企圖相認。Hera 在這短短的「認夫」場口中，演出了極大的反差感，甫上台時她雙眼發亮，滿心歡喜地以為能與「老公」重逢，畫面充滿期待。可惜當新彌投以冷漠兼零反應的眼神時，Hera 隨即陷入失望與盼望交織的複雜情緒，雙眼含淚的模樣，完美演繹出那份我見猶憐的破碎感，其細膩的微表情成功牽動觀眾情緒，演技層次感十足。

陳曉華落口供自言自語 演技再投震撼彈

除了台上的精彩演出，Hera 在警局落口供的戲份更是演技大爆發！當展熊飛（吳偉豪飾）準備就非禮罪盤問她時，Hera 完全投入在角色的失魂狀態中，忘我地自言自語：「佢點解要扮唔識我，我係佢老婆嚟架嘛，唔通失咗憶？」、「佢一定係鬼上身」，將角色對現實的難以置信與內心混亂表露無遺。當她回憶起與新彌的過去時，更會夾雜著一絲甜笑，但一說到堅信自己沒有認錯人時，眼神和語氣又變得無比堅定，100% 精準拿捏了角色的多重心理狀況，讓觀眾完全信服她的演出。

網民洗版式激讚陳曉華：演技有保證！

陳曉華的精湛演出，隨即引爆網民洗版式討論，輿論一面倒地大讚其演技有飛躍性進步！不少網民都被她的演出深深吸引，留言表示：「Hera 演得好好，嗰種壓抑感同楚楚可憐嘅樣真係我見猶憐！」、「眼神同小動作都好到位，完全睇到個角色嘅內心掙扎！」更有網民將其與在《金式森林》飾演的林澄比較，力讚她演技有保證：「林澄（《金式森林》）演技真係好！」、「由《金式森林》已經覺得佢做得好好，今次更加有驚喜！」，可見其演出已成功征服觀眾。

非常檢控觀 陳曉華 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

