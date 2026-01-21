非常檢控觀｜陳曉華演技大爆發！瘋狂認夫眼神飄忽 網民激讚：我見猶憐！

昨晚（20日）《非常檢控觀》中，陳曉華（Hera）演技再度升級，飾演的秦湘言在簽唱會上瘋狂「認夫」，場面極度震撼！她出場時飄忽不定的眼神、口中不停碎碎唸，加上時而癡迷、時而傻笑的狀態，將角色的壓抑與楚楚可憐感演繹得淋漓盡致，看得觀眾心都揪緊。究竟她與何廣沛飾演的偶像背後，隱藏著怎樣的驚人秘密？