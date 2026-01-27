非常檢控觀｜陳曉華喊戲大突破！自揭被賴慰玲一句話點醒？
陳曉華在《非常檢控觀》中飾演的秦湘言，多場喊戲都揮灑自如，層次感十足，演技備受讚賞。原來她這次的演技大突破，全靠前輩賴慰玲的一句說話點醒！陳曉華受訪時透露，賴慰玲輕描淡寫的一句話，徹底改變了她對演繹感情戲的想法，究竟是怎樣的一句金石良言，讓她悟出「勇敢的眼淚」？
陳曉華親解喊戲秘訣 「秦湘言每滴眼淚又勇敢又痛」
陳曉華在訪問中分享，這次演繹秦湘言時，她並沒有抱著「我很慘」的心態去演繹哭戲。在得到賴慰玲的啟發後，她對角色的理解有了新的層次。她解釋道：「秦湘言每一滴眼淚其實係又勇敢又痛，佢好想擺脫一切，雖然好痛，但依然勇敢咁親手割下。」這種複雜的情感，不再是單純的悲傷或自憐，而是在痛苦中展現堅強與決心。這種對角色的深度剖析，讓她的哭戲更具感染力和說服力，成功打動了無數觀眾的心。
陳曉華感激賴慰玲點醒 「佢係一個好好嘅老師」
談及演技上的進步，陳曉華將功勞歸於前輩賴慰玲。她形容賴慰玲是「一個好好嘅老師、分析師同埋夥伴」，並透露對方只是「好輕描淡寫嘅一句說話」，就影響了她整個拍攝過程對感情戲的想法。雖然她未有詳述那句話的具體內容，但從她演出的蛻變可見，這句話對她啟發甚深。她認為，要呈現出「又勇敢又痛」的感覺，演員內心必須處於非常放鬆的狀態，而賴慰玲的指導正正幫助她達到了這個境界。
拍檔何廣沛力證信任 默契成就演技爆發
要讓內心處於鬆弛狀態，一個能讓自己信任的對手演員至關重要。陳曉華坦言，她與合作多年的何廣沛之間已建立起深厚的信任感，讓她可以「直腸直肚」，毫無顧忌地投入角色。正因為這份默契，讓她在演繹與Sammy的連場對手戲時，能夠完全放鬆地探索角色的內心世界，將從賴慰玲身上學到的理論付諸實踐。可以說，陳曉華這次的演技大爆發，除了前輩的點醒和自身的努力外，與好拍檔何廣沛之間的化學作用也功不可沒。
