非常檢控觀｜陳曉華喊戲大突破！自揭被賴慰玲一句話點醒？

陳曉華在《非常檢控觀》中飾演的秦湘言，多場喊戲都揮灑自如，層次感十足，演技備受讚賞。原來她這次的演技大突破，全靠前輩賴慰玲的一句說話點醒！陳曉華受訪時透露，賴慰玲輕描淡寫的一句話，徹底改變了她對演繹感情戲的想法，究竟是怎樣的一句金石良言，讓她悟出「勇敢的眼淚」？