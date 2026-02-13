非常檢控觀｜陳煒演技大爆發！6分鐘「層次式喊戲」演活切膚之痛 網民睇到心碎！
《非常檢控觀》昨晚（2月12日）播出單元《美麗誘罪》結局篇，陳煒（煒哥）的演技迎來大爆發！劇中她飾演的母親頌星，在法庭上親眼目睹兒子蔥頭（丘梓謙飾）因良心譴責而含淚認罪，其情緒由胸有成竹到擔心，最終徹底崩潰，一場長達6分鐘的「層次式喊戲」看得觀眾心碎。煒哥「會說話的淚水」完美演繹出母親的切膚之痛，獲網民洗版式激讚！
非常檢控觀結局篇 蔥頭庭上愧疚認罪
在昨晚的劇情中，受害者蘇太（劉桂芳飾）最終不治，令蔥頭的罪名由非法傷人升級為誤殺。頌星（陳煒飾）為救愛子心切，出盡法寶甚至不惜辭去律政司公職，希望為兒子辯護，但蔥頭最終選擇自辯。在庭上，蔥頭抵受不住良心責備，憶起與受害者的對話，最終崩潰痛哭，向法官承認所有罪名。眼見兒子自毀前程，一直強裝鎮定的頌星傷心欲絕，與堅持要蔥頭自首的包希仁（馬德鐘飾）關係正式決裂，劇情極具張力。
陳煒6分鐘法庭戲上演三層次崩潰
昨晚絕對是陳煒360度展現實力的演技示範作。在長達6分鐘的法庭戲中，她飾演的頌星經歷了極為複雜的心路歷程。起初，深信兒子會自辯成功的她胸有成竹，眼神充滿自信；但當她察覺到蔥頭在庭上開始動搖時，其眼神瞬間轉為憂慮與不安；到最後，當蔥頭開口承認誤殺罪時，煒哥的眼淚與心痛，隨著蔥頭的每一句愧疚自白而層層遞進，從強忍淚水到最後的崩潰痛哭，情緒轉折極具層次感，讓觀眾隔著螢幕都能感受到她作為母親的絕望與切膚之痛。
網民激讚神級演技：演活阿媽切膚之痛
陳煒這場神級「淚之演繹」播出後，網民紛紛湧入討論區大讚其演技，留言被瞬間洗版：「很喜歡陳煒，真係做得好好好看，做到作為阿媽嘅切膚之痛」、「煒哥啲眼淚真係好屈機」。除了個人表現出色，網民亦大讚煒哥成功帶動新人入戲，與丘梓謙的母子戲極具感染力：「煒哥令蔥頭今次更加入戲」、「煒哥帶到新人入戲」、「兩個都做得好好，好入戲又自然，我都覺得難過」，力證煒哥是劇中的「演技MVP」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期