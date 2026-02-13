非常檢控觀｜陳煒演技大爆發！6分鐘「層次式喊戲」演活切膚之痛 網民睇到心碎！

《非常檢控觀》昨晚（2月12日）播出單元《美麗誘罪》結局篇，陳煒（煒哥）的演技迎來大爆發！劇中她飾演的母親頌星，在法庭上親眼目睹兒子蔥頭（丘梓謙飾）因良心譴責而含淚認罪，其情緒由胸有成竹到擔心，最終徹底崩潰，一場長達6分鐘的「層次式喊戲」看得觀眾心碎。煒哥「會說話的淚水」完美演繹出母親的切膚之痛，獲網民洗版式激讚！