非常檢控觀｜大結局揭馬德鐘驚人身世！竟是「人造人」？彩蛋額頭現月亮圖案震驚網民
廣告
《非常檢控觀》上周五晚（2月20日）播出大結局，劇情峰迴路轉，當中馬德鐘飾演的包希仁身世之謎終於解開，驚人真相竟是他並非凡人，而是「優生學」下誕生的「人造人」！劇情更將經典「狸貓換太子」橋段巧妙改編成現代「胚胎移植」奇案，結局最後一分鐘的彩蛋更出現震撼一幕，究竟這一切佈局背後隱藏著甚麼驚天秘密？
大結局劇情反轉再反轉 馬德鐘竟非凡人
在大結局中，劇情揭示包希仁（馬德鐘飾）的完美智商、身形與樣貌，全因其母親趙舟（程可為飾）當年接受了仍在試驗階段的「優生學」人工受孕，旨在創造最優秀的後代，而這個實驗的「副作用」便是令他患上罕見的「鏡反射觸覺症」。另一邊廂，劇集亦將經典公案「狸貓換太子」進行科幻式改編，原來趙子幀（張馳豪飾）並非趙德敬（張國強飾）的親生子，而是當年被偷偷「胚胎移植」的產物，其真正身份竟是趙德賢（潘志文飾）與李妃宸（呂珊飾）的親生兒子，複雜的人物關係與超乎想像的劇情反轉，令觀眾拍案叫絕，直呼「最估你唔到」！
結局彩蛋驚現月亮圖案 現代包青天正式誕生
除了劇情本身，大結局結尾僅一分鐘的「明鏡高懸」彩蛋更是引爆網民討論！畫面中，「破案三人組」包希仁、展熊飛（吳偉豪飾）及公孫珀（賴慰玲飾）在街上發現一面懸掛在樹上的鏡子，三人合力將其取下。就在此時，陽光透過鏡子折射，不偏不倚地照在包希仁的額頭上，竟驚現一個發光的月亮圖案！這個神來之筆的設計，瞬間將現代檢控官「包希仁」與家喻戶曉的傳奇人物「包青天」緊緊扣連，為全劇畫上一個充滿巧思與驚喜的句號，讓觀眾恍然大悟，原來劇集從一開始就在鋪排這個「現代包青天」的誕生。
網民激讚改編神乎其技 「舊瓶新酒」超有心思
對於劇集將古典公案與現代科技完美結合，網民紛紛洗版式給予高度評價，大讚劇組心思縝密。不少留言指彩蛋一幕令人起雞皮疙瘩：「原來鋪咗咁耐，最後先正式變身包大人」、「額頭個月亮出得好自然，成件事即刻昇華咗。」更有觀眾對劇本的創意讚不絕口：「幾欣賞將包青天故事重新包裝，特別最尾狸貓換太子變成新科技換胚胎」、「公孫小姐好正，完全係現代女性典範，我都希望有續集」、「佢每個單元對應返包公啲案幾過癮」。網民一致認為，《非常檢控觀》的改編並非純粹抄襲，而是真正做到「舊瓶裝新酒」，將經典元素活化，絕對是近年難得一見的佳作。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期