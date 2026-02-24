非常檢控觀｜大結局揭馬德鐘驚人身世！竟是「人造人」？彩蛋額頭現月亮圖案震驚網民

《非常檢控觀》上周五晚（2月20日）播出大結局，劇情峰迴路轉，當中馬德鐘飾演的包希仁身世之謎終於解開，驚人真相竟是他並非凡人，而是「優生學」下誕生的「人造人」！劇情更將經典「狸貓換太子」橋段巧妙改編成現代「胚胎移植」奇案，結局最後一分鐘的彩蛋更出現震撼一幕，究竟這一切佈局背後隱藏著甚麼驚天秘密？