非常檢控觀｜馬德鐘變「讀心神探」？網民驚訝撞樣《孤獨美食家》主角勁爆笑！

最新娛聞
東方新地

廣告

馬德鐘在熱播劇《非常檢控觀》中飾演的檢控官「包希仁」，因擁有超強洞察人心的能力，加上每次破案前的獨特習慣，引發網民集體回憶，將角色與多部經典神探劇集聯想。不過，最讓網民津津樂道的，竟然是馬德鐘在劇中的西裝造型，被指意外撞樣日本神劇《孤獨的美食家》男主角，畫面勁爆笑，究竟有幾似？

馬德鐘新劇擁超能力 網民封「加強版讀心神探」

劇中主角包希仁（馬德鐘飾）擁有罕見的「鏡反射觸覺」，能超敏銳地感知他人情緒，洞察人心。加上他每次在結案陳詞前，都會大玩「數織」遊戲來整理思緒，這個設定隨即引發網民熱烈討論。不少觀眾表示，包希仁的能力讓人聯想起經典劇集《讀心神探》，而他埋首寫數織的招牌動作，又與《神探伽俐略》主角寫公式破案的畫面極為相似。網民紛紛留言表示：「根本係加強版讀心神探！」、「睇到馬德鐘查案，啲回憶返晒嚟，好過癮！」

西裝Look意外撞樣 網民笑指馬德鐘係松重豐

正當觀眾熱議角色設定時，有眼利網民發現更搞笑的亮點！有網民在討論區發帖，指穿起西裝、一臉嚴肅的馬德鐘，竟然與日劇《孤獨的美食家》男主角「五郎」的扮演者松重豐驚人地相似。對比圖一出，立即引發網民爆笑，指兩人無論是身形、神情，還是穿上西裝後的氣質都猶如「餅印」。這個有趣的發現迅速在網上瘋傳，成為劇集以外最熱門的話題，不少人笑言：「以後睇馬德鐘查案，個腦會自動播《孤獨的美食家》配樂！」

網民集體洗版 熱議中日男神相似度

「撞樣」話題引發網民洗版式討論，輿論一面倒認為二人極之相似，笑料十足。網民紛紛留言：「真係笑死，我仲以為自己開錯劇！」、「以後包希仁一皺眉，我就覺得佢係肚餓想去搵食」、「究竟監製係咪《孤獨的美食家》fans？」、「呢個發現仲精彩過劇情本身！」這個意想不到的趣味話題，成功為劇集帶來了極高的討論度和傳播力，更有網民敲碗，希望電視台能安排一次「港版五郎」與「日版五郎」的夢幻聯動。

非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非常檢控觀 馬德鐘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 