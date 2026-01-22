非常檢控觀｜馬德鐘變「讀心神探」？網民驚訝撞樣《孤獨美食家》主角勁爆笑！

馬德鐘在熱播劇《非常檢控觀》中飾演的檢控官「包希仁」，因擁有超強洞察人心的能力，加上每次破案前的獨特習慣，引發網民集體回憶，將角色與多部經典神探劇集聯想。不過，最讓網民津津樂道的，竟然是馬德鐘在劇中的西裝造型，被指意外撞樣日本神劇《孤獨的美食家》男主角，畫面勁爆笑，究竟有幾似？