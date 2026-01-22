非常檢控觀｜馬德鐘變「讀心神探」？網民驚訝撞樣《孤獨美食家》主角勁爆笑！
馬德鐘在熱播劇《非常檢控觀》中飾演的檢控官「包希仁」，因擁有超強洞察人心的能力，加上每次破案前的獨特習慣，引發網民集體回憶，將角色與多部經典神探劇集聯想。不過，最讓網民津津樂道的，竟然是馬德鐘在劇中的西裝造型，被指意外撞樣日本神劇《孤獨的美食家》男主角，畫面勁爆笑，究竟有幾似？
馬德鐘新劇擁超能力 網民封「加強版讀心神探」
劇中主角包希仁（馬德鐘飾）擁有罕見的「鏡反射觸覺」，能超敏銳地感知他人情緒，洞察人心。加上他每次在結案陳詞前，都會大玩「數織」遊戲來整理思緒，這個設定隨即引發網民熱烈討論。不少觀眾表示，包希仁的能力讓人聯想起經典劇集《讀心神探》，而他埋首寫數織的招牌動作，又與《神探伽俐略》主角寫公式破案的畫面極為相似。網民紛紛留言表示：「根本係加強版讀心神探！」、「睇到馬德鐘查案，啲回憶返晒嚟，好過癮！」
西裝Look意外撞樣 網民笑指馬德鐘係松重豐
正當觀眾熱議角色設定時，有眼利網民發現更搞笑的亮點！有網民在討論區發帖，指穿起西裝、一臉嚴肅的馬德鐘，竟然與日劇《孤獨的美食家》男主角「五郎」的扮演者松重豐驚人地相似。對比圖一出，立即引發網民爆笑，指兩人無論是身形、神情，還是穿上西裝後的氣質都猶如「餅印」。這個有趣的發現迅速在網上瘋傳，成為劇集以外最熱門的話題，不少人笑言：「以後睇馬德鐘查案，個腦會自動播《孤獨的美食家》配樂！」
網民集體洗版 熱議中日男神相似度
「撞樣」話題引發網民洗版式討論，輿論一面倒認為二人極之相似，笑料十足。網民紛紛留言：「真係笑死，我仲以為自己開錯劇！」、「以後包希仁一皺眉，我就覺得佢係肚餓想去搵食」、「究竟監製係咪《孤獨的美食家》fans？」、「呢個發現仲精彩過劇情本身！」這個意想不到的趣味話題，成功為劇集帶來了極高的討論度和傳播力，更有網民敲碗，希望電視台能安排一次「港版五郎」與「日版五郎」的夢幻聯動。
