非常檢控觀｜馬德鐘突認殺人？蔣家旻奸計奪權 兩小時結局謎團揭曉
廣告
《非常檢控觀》今晚（20日）將迎來兩小時大結局，劇情全面失控！馬德鐘竟突然自認殺害Joe Junior，更與母親程可為多年積怨一次過大爆發！另一邊廂，蔣家旻的奪權奸計似乎得逞，更上演挾持人質戲碼，多條伏線同時引爆，這場正義與情感的「最終裁決」究竟鹿死誰手？
馬德鐘母子決裂 突自認殺害Joe Junior
結局夜劇情極度緊湊，趙舟（程可為飾）因涉嫌買兇縱火被捕，兒子希仁（馬德鐘飾）到警署探望時，母子二人竟爆發激烈口角，希仁更將多年來對母親的積怨一次過數清，關係徹底決裂！更令人震驚的是，國揆（Joe Junior 飾）被殺一案竟有驚人發展，希仁突然自認是殺人兇手，加上善昱（蔣家旻飾）從旁指證，令他百詞莫辯。頌星（陳煒飾）等人堅信希仁無辜，四處奔走設法為他翻案，在教堂中更似乎發現了破案新線索，究竟馬德鐘是否真的殺人？
蔣家旻奸計得逞 挾持人質圖謀奪權
野心勃勃的善昱（蔣家旻飾）為奪取慶曆集團主席之位，竟不擇手段，先是公開子幀（張馳豪飾）的真正身世，圖謀打擊對手。其後，當國揆（Joe Junior 飾）約希仁（馬德鐘飾）在教堂見面時，泰巨（張武孝飾）竟挾持善昱現身，場面一度混亂！泰巨更因毒癮發作而失去理智，令局勢更加危險。蔣家旻的奪權大計，究竟是棋高一著，還是會反遭惡果？她與泰巨的危險關係，又會如何收場？
結局五大懸念未解 吳偉豪馬德鐘命運成焦點
今晚兩小時大結局將一次過揭曉所有謎團！當中五大懸念最為觀眾關心：第一，上演亡命追捕的熊飛（吳偉豪飾）最終能否逃出爆炸火海，與游嘉欣終成眷屬？第二，自認殺人的希仁（馬德鐘飾）能否洗脫嫌疑，獲判無罪釋放？第三，希仁與母親（程可為飾）的母子恩怨，是否有機會和解？第四，蔣家旻的奪權奸計會否得逞？第五，賴慰玲與張馳豪的姊弟戀能否開花結果？所有答案，今晚8點30分翡翠台將會一一揭曉！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期