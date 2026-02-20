非常檢控觀｜馬德鐘突認殺人？蔣家旻奸計奪權 兩小時結局謎團揭曉

《非常檢控觀》今晚（20日）將迎來兩小時大結局，劇情全面失控！馬德鐘竟突然自認殺害Joe Junior，更與母親程可為多年積怨一次過大爆發！另一邊廂，蔣家旻的奪權奸計似乎得逞，更上演挾持人質戲碼，多條伏線同時引爆，這場正義與情感的「最終裁決」究竟鹿死誰手？