31歲機心女《愛回家》大騷制服誘惑 存在感太低被誤會已離巢！
鞏姿希護士look開工存在感太低被誤會已離巢
鞏姿希晒靚相，仲有機會同「最佳男配角」韋家雄合作，她表示：「我就係因為想試下著護士制服，所以接咗呢個角色，嗰日的我影咗好多相，笑到肚痛！開工開得好開心」。
儘管鞏姿希在工作上顯得相當開心，但有些網民對她職業生涯的好奇和關心。網民更以為她一早已離巢：「不是離巢了麼？」、「我也記得是啊」、「我都以為你離巢了，娛樂新聞台女主播少了好多」。
鞏姿希唔止做護士上次做韓文老師晒白滑美腿
除了演護士角色，鞏姿希早前飾演Terry韓文老師宋靈芝，將戇直男Terry變成Oppa！她短裙look大騷煞食長腿，畫面非常吸引，但可惜未有一個真正入屋嘅角色。
鞏姿希喺IG貼出開工照，笑指第一次同熊尚善、潮偉及Terry合作好好玩，鞏姿希亦有貼出跟滕麗名及袁文傑嘅合照，鞏姿希好開心有機會見識到《愛‧回家》一家人嘅愛，鞏姿希坦言飾演韓文老師幾大壓力，皆因自己韓語仍在學習階段就要教做Ｏppa。
鞏姿希疑「離巢」嚇親網民
鞏姿希（Krystl）參加《2018年度香港小姐競選》後加入TVB，及後主力擔任娛樂新聞台主持，雖然不時會參與綜藝節目或拍劇做閒角，不過曝光率欠奉未算高人氣。而日前她擔任外景主持採訪炎明熹（Gigi）及陳凱琳（Grace）出席活動，做訪問時意外地靠緊身衫搶鏡，吸引了不少網民目光。去年12月，她宣布離開效力多年的娛樂新聞台，而非離巢。
鞏姿希做訪問搶Fo
日前炎明熹（Gigi）同陳凱琳（Grace）以健康大使身份出席活動，大會上炎明熹以及陳凱琳更一展廚藝，當中已為人妻的陳凱琳廚藝受一致好評。其後二人就接受TVB娛樂新聞台訪問，不過二人在畫面上明顯被主持鞏姿希搶晒鏡！
當日以一身運動Look上陣的炎明熹和陳凱琳在受訪時仍然穿上小外套，而身旁的鞏姿希雖然都是「運動Look」，不過「心機」明顯較重，除了上衣穿上一件貼身的白Tee之外，更加露腰淺露健康性感，加上她是三女之中最高，論外形完勝炎明熹和陳凱琳，更有網民笑言：「望住個主持，完全聽唔到Gigi同Grace講乜」，「個主持勁誇張」、「女忍者-鞏姿希」等。
鞏姿希曾緊身誘惑曾志偉
其實鞏姿希自從前年在無綫《明星運動會》上，主動向高層曾志偉撒嬌擺出心心甫士後，近年漸漸上位。當日《明星運動會》最大亮點就係女藝員射箭項目，連曾志偉都有現身打氣！鞏姿希就最識搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅曾志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，當時已有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！
鞏姿希入行時間短主持多個節目
2018年落選港姐鞏姿希（Krystl）自加入無綫後，一直擔任無綫娛樂新聞台主播，19年為節目《 Do姐有問題》擔任「問題專員」，又曾主持過旅遊節目《出走地圖》，被網友譽為無綫隱藏版美女！近排再被志偉愛將，J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，與無綫劇《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧（Erica）、落選港姐伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）一同主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。
鞏姿希精通5種語言
鞏姿希自細在香港長大，曾於英國、日本、韓國居住留學，精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言。在英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強，但仍加入了無綫，並入讀短期無綫電視藝員訓練班，之後開始擔任娛樂新聞台主播。鞏姿希直言入行短短幾年便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
鞏姿希淚談患驚恐症過程
鞏姿希去年參加了TVB節目《全能司儀選拔大賽2022》，其中有一部分播出了幕後和觀眾對參賽者的評語，有位幕後直言鞏姿希不夠起眼令人留意：「冇咩特色，只係一個娛樂記者。其實做主持冇個人特色已經係死罪。」
另一位幕後則表示能力比外貌重要：「個樣靚唔靚唔係一個代表性，係你能力話唔話畀人聽用唔用到你囉。」