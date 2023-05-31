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鞏姿希再現「機心女」本色 貼身衫谷到盡採訪陳凱琳炎明熹意外搶鏡

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現時30歲的鞏姿希（Krystl）參加《2018年度香港小姐競選》後加入TVB，及後主力擔任娛樂新聞台主持，雖然不時會參與綜藝節目或拍劇做閒角，不過曝光率欠奉未算高人氣。而日前她擔任外景主持採訪炎明熹（Gigi）及陳凱琳（Grace）出席活動，做訪問時意外地靠緊身衫搶鏡，吸引了不少網民目光。

鞏姿希 鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課 程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打 入了20強。
鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課 程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打 入了20強。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鞏姿希 近期獲無綫重用的鞏姿希在節目上寸爆陸浩明，句句有骨！
鞏姿希曾在節目上寸爆陸浩明，句句有骨！（圖片來源：[email protected]

鞏姿希做訪問搶Fo

日前炎明熹（Gigi）同陳凱琳（Grace）以健康大使身份出席活動，大會上炎明熹以及陳凱琳更一展廚藝，當中已為人妻的陳凱琳廚藝受一致好評。其後二人就接受TVB娛樂新聞台訪問，不過二人在畫面上明顯被主持鞏姿希搶晒鏡！

當日以一身運動Look上陣的炎明熹和陳凱琳在受訪時仍然穿上小外套，而身旁的鞏姿希雖然都是「運動Look」，不過「心機」明顯較重，除了上衣穿上一件貼身的白Tee之外，更加露腰淺露健康性感，加上她是三女之中最高，論外形完勝炎明熹和陳凱琳，更有網民笑言：「望住個主持，完全聽唔到Gigi同Grace講乜」，「個主持勁誇張」、「女忍者-鞏姿希」等。

鞏姿希 原本主角係陳凱琳同炎明熹。
原本主角係陳凱琳同炎明熹。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台截圖）
鞏姿希 不過訪問時被鞏姿希搶晒鏡。
不過訪問時被鞏姿希搶晒鏡。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台截圖）
鞏姿希 鞏姿希更加非常熟練地身體正面對鏡頭，不過頭就擰到勁側。
鞏姿希更加非常熟練地身體正面對鏡頭，不過頭就擰到勁側。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台截圖）
鞏姿希 鞏姿希一向身材姣好。
鞏姿希一向身材姣好。（圖片來源：[email protected]

鞏姿希曾緊身誘惑曾志偉

其實鞏姿希自從前年在無綫《明星運動會》上，主動向高層曾志偉撒嬌擺出心心甫士後，近年漸漸上位。當日《明星運動會》最大亮點就係女藝員射箭項目，連曾志偉都有現身打氣！鞏姿希就最識搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅曾志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，當時已有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！

鞏姿希 無綫娛樂新聞台女主播鞏姿希在《明星運動會》參加射箭項目。
無綫娛樂新聞台女主播鞏姿希在《明星運動會》參加射箭項目。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 28歲鞏姿希射箭有姿勢有實際。
鞏姿希射箭有姿勢有實際。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 鞏姿希好識撈，向志偉主動派心回禮，先派手指心心。
鞏姿希好識撈，向志偉主動派心回禮，先派手指心心。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 再向志偉撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正。
再向志偉撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 志偉自然照單全收。
曾志偉自然照單全收。（圖片來源：TVB截圖）

鞏姿希入行時間短主持多個節目

2018年落選港姐鞏姿希（Krystl）自加入無綫後，一直擔任無綫娛樂新聞台主播，19年為節目《 Do姐有問題》擔任「問題專員」，又曾主持過旅遊節目《出走地圖》，被網友譽為無綫隱藏版美女！近排再被志偉愛將，J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，與無綫劇《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧（Erica）、落選港姐伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）一同主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。

鞏姿希 鞏姿希近期獲志偉愛將C君賞識，由娛樂新聞台主播跳到綜藝節目主持。
鞏姿希近期獲志偉愛將C君賞識，由娛樂新聞台主播跳到綜藝節目主持。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希 Krystl近日主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。
Krystl近日主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希 鞏姿希曾到韓國主持節目《 出走地圖 》，被譽為無綫隱藏版美女！
鞏姿希曾到韓國主持節目《 出走地圖 》，被譽為無綫隱藏版美女！
（圖片來源：東方新地圖片庫）

鞏姿希精通5種語言

鞏姿希自細在香港長大，曾於英國、日本、韓國居住留學，精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言。在英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強，但仍加入了無綫，並入讀短期無綫電視藝員訓練班，之後開始擔任娛樂新聞台主播。鞏姿希直言入行短短幾年便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。

鞏姿希 鞏姿希身形Keep得好Fit。
鞏姿希身形Keep得好Fit。（圖片來源：[email protected]

鞏姿希淚談患驚恐症過程

鞏姿希去年參加了TVB節目《全能司儀選拔大賽2022》，其中有一部分播出了幕後和觀眾對參賽者的評語，有位幕後直言鞏姿希不夠起眼令人留意：「冇咩特色，只係一個娛樂記者。其實做主持冇個人特色已經係死罪。」

另一位幕後則表示能力比外貌重要：「個樣靚唔靚唔係一個代表性，係你能力話唔話畀人聽用唔用到你囉。」

鞏姿希 幕後和觀眾分別有不同評價。
幕後和觀眾分別有不同評價。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 有幕後直言鞏姿希冇個人特色。
有幕後直言鞏姿希冇個人特色。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 幕後稱個人特色十分重要。
幕後稱個人特色十分重要。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 另一位幕後指外貌次於能力。
另一位幕後指外貌次於能力。（圖片來源：[email protected]綜藝）

鞏姿希自爆有驚恐症

看完幕後的評價後被主持Bob問到她年初曾發病時，鞏姿希立刻哽咽表示當時自己的抑鬱症和驚恐症明顯復發，更明言：「我曾經每日起身都喺度諗點解我未死？」

後來因為覺得世界沒有自己想像的差，所以更努力生存。在之後談到這個話題時，鞏姿希又稱自己好怕與其他人分享抑鬱症的話題，覺得自己在娛樂圈：「係分享開心，唔係要將啲唔開心嘅嘢話畀人知。」

鞏姿希 鞏姿希發病時曾反問自己：「點解未死」。
鞏姿希發病時曾反問自己：「點解未死」。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 鞏姿希表示覺得世界沒有想像的差。
鞏姿希表示覺得世界沒有想像的差。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 鞏姿希怕與他人分享自己患病。
鞏姿希怕與他人分享自己患病。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 稱工作是要分享開心給其他人。
稱工作是要分享開心給其他人。（圖片來源：[email protected]綜藝）

鞏姿希被爆人緣超差 性格唔好？

原來在這賣慘中，鞏姿希早就收到風會面對50面觀眾，但好笑的是就算早已知道比賽內容，也避免不了被淘汰的命運，看來賣慘以及出術也並不能令她勝出這賽事。

有大台工作人員爆料指台前幕後都十分討厭鞏姿希，因為她經常見高拜見低踩，而在比實中收到風會面對50面觀眾出術這件事，其他參賽者都不知情的，考驗他們的是臨場反應。而且更有幕後人員稱鞏姿希為「白面女鬼」，在節目中鞏姿希聲稱自己「係一個好想去接觸好多嘢，好想去學嘢嘅人」，又表示自己「好真同唔怕死」，對於這個講法，知情人士爆料指出鞏姿希實質是個會「射波」，尤其是外景又熱又曬時會推掉、不做辛苦工作的人，更稱她之前玩獎門人有贏獎金獎品，有人提出平分該些獎勵時，她卻不太願意，看似想獨吞獎品獎金，看來和鞏姿希本人的描述有所出入。

鞏姿希 聲稱自己想學習，但就被爆辛苦嘢唔做。
聲稱自己想學習，但就被爆辛苦嘢唔做。（圖片來源：[email protected]綜藝）
鞏姿希 對自己的評價和知情人士所講有出入。
對自己的評價和知情人士所講有出入。（圖片來源：[email protected]綜藝）

鞏姿希曾寸爆陸浩明句句有骨

鞏姿希去年曾經獲邀拍攝由肥媽和陸浩明（6號）主持的節目《煮‧野食》而原來鞏姿希同肥媽好有淵源，肥媽說：「由細睇到佢大，識咗佢好耐，同佢媽咪好熟。」有肥媽撐腰鞏姿希當然有風駛盡艃，節目上粗重工作全交由6號負責，又經常與肥媽「一唱一和」狂窒6號。當鞏姿希遇有失手時，雖然證據確鑿，但有肥媽這強大後盾，鞏姿希仍發揮「機心女」本色寸爆6號：「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟嘛，我真係好鍾意呢個節目。」而6號要求鞏姿希讚他靚仔時，她即毫不留情謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人。」之後Krystl又嫌棄對方「乜都唔使做」，句句有骨！

鞏姿希 鞏姿希Krystl）日前擔任由肥媽、陸浩明6號）主持的無綫節目《煮．野食》壓軸嘉賓。
鞏姿希（Krystl）曾擔任由肥媽、陸浩明（6號）主持的無綫節目《煮．野食》壓軸嘉賓。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希 原來肥媽同鞏姿希好有淵源，與她的母親相識多年。
原來肥媽同鞏姿希好有淵源，與她的母親相識多年。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希 Krystl更嫌棄6號「乜都唔使做」。
Krystl更嫌棄6號「乜都唔使做」。（圖片來源：[email protected] big channel截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] TVB 娛樂新聞台、東方新地圖片庫、TVB截圖資料或影片來源：[email protected] TVB 娛樂新聞台

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