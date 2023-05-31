鞏姿希再現「機心女」本色 貼身衫谷到盡採訪陳凱琳炎明熹意外搶鏡

現時30歲的鞏姿希（Krystl）參加《2018年度香港小姐競選》後加入TVB，及後主力擔任娛樂新聞台主持，雖然不時會參與綜藝節目或拍劇做閒角，不過曝光率欠奉未算高人氣。而日前她擔任外景主持採訪炎明熹（Gigi）及陳凱琳（Grace）出席活動，做訪問時意外地靠緊身衫搶鏡，吸引了不少網民目光。