韓君婷自爆赴英兩個月照顧老父：佢兩年半冇出過自己門口
46歲韓君婷飛英國照顧老父
46歲韓君婷去年被爆出欠債40萬無力償還而申請破產，好友梁思浩邀請她到自己網台節目《大家「真」瘋騷》作主持以維持收入。日前一集節目中，梁思浩爆料韓君婷將離港赴英，及後韓國婷親自拍片解畫。韓君婷說：「我個Cheap兜鬼佬老竇都好老吓，喺英國一個人，因為佢對眼好濛同埋對腳近排真係冇力，所以我就同村長（梁思浩）請咗一個少少短假期返去照顧佢，安頓佢。」她又提現時父親在遠離倫敦數小時車程的地方居住，所以要倍花時間照料。她又樂觀說︰「你哋唔使擔心，我處理得到！」
韓君婷父親年邁不良於行 兩年半冇出過門口
韓君婷向梁思浩請假兩個月赴英照顧老父，她在節目中提及過父親現時情況，她說：「好少老人家會自己開聲同你講嘅，而且我再套吓套吓，原來佢兩年半都冇出過街，冇出過自己嘅門口。因為我之前一路問佢，佢都呃我，佢話佢有去覆診，後尾發現原來佢真係兩年半連個門口都冇出過，但係好在英國嗰度有人上去幫佢打疫苗，4支佢都打晒啦，所以佢仲穩陣過我。」她又表示要去到英國才能決定到是否接父親回香港，或另作安排。而梁思浩亦支持她的決定，他覺得能夠照顧家人的日子剩下不多，所以有需要的時候絕對支持，而且節目將會有新主持暫代。
兩年前痛失摯親 母親病逝
46歲韓君婷去年被爆出欠債40萬元，今年初向法院提交破產呈請，當時她自辯因為要照顧患病母親支付龐大的醫藥費才欠債，直至母親身故後遇上疫情而失業，收入一度「歸零」故無力抵債。韓君婷2020年時發現韓母患末期肺 癌，加上甲狀腺病纏身，所以侍母至孝的韓君婷當時辭工陪伴母親行最後的路，該年6月母親離世後，她坦言花很長時間才能接受這個事實。
韓君婷踩單車到和合石祭亡母
韓君婷踩單車去和合石拜祭亡母，見她一早去買花買祭品，帶了一袋二袋去到母親的龕位前，細說自己的近況，雖然對空氣說話，但卻感受到她與母親的深厚感情。趁著韓君婷離開時，記者上前採訪，她亦大方回應，表示一有時間就會去拜母親，對於母女最後相處的時光，韓君婷感受至深：「照顧媽咪最後嘅路，我深深感受到愛一個人，除咗細心照顧，仲要有好多原諒同包容，我提佢食藥，佢會嫌我煩，我哋成日有拗撬，不過兩母女最後都會無事。我返香港選亞姐入行嗰段時間，家人唔喺身邊，原來我忘記咗家嘅感覺，親人就係開心共處，有拗撬但又會氹番大家，係佢令我重拾呢種感覺。」
為照顧母親，韓君婷近年花了很多時間，她承認母親臨終前最擔心就是她，她說：「有時佢會覺得因為我要照顧佢，所以唔出去識男仔拍拖，我同佢講我唔係掉低自己嘅感情，只係未係時候，當我準備好，就會去追求自己要嘅嘢，佢都明白遇唔啱就唔好勉強。媽咪雖然擔心，但佢都放心，佢向來對我好有信心，亦知道咁多年嚟我要做到嘅事我一定會做得到。我哋兩母女性格都好強，我好似佢，唔會開口埋口講愛，但我哋會直接行動，佢會拖住我隻手講：『聽日我想自己行吓，不如你都去玩，唔好咁早返屋企！』有時大家挨住大家，拖住慢慢行，已經感受到愛。」
不介意做醜角 捨棄女神光環
事隔多年，韓君婷重返演藝事業亦遇上不少阻滯，難得她仍抱住百分百的正能量，揚言甚麼角色都願意嘗試，「工作方面我係向前望，依家主要接啲司儀同主持工作，如果電視台有角色容納到我，我都好願意去拍，我知道靚女角色已經唔輪到我，做醜角、做 人阿媽、要執紙皮嗰啲角色我都ok㗎！我已經掉低晒所有包袱，以 前嗰啲冠軍、鬼妹仔、女神，好高嘅位置， 搞到自己條路窄咗，依家我可以做唔同範 疇嘅嘢，希望用演技令大家另眼相看。」
除了積極回歸幕前，韓君婷在社交網亦非常活躍，不時自拍下廚短片放上 網，分享整麵包、蛋糕及各國美食，實行轉型做美食KOL，原來她自小對烹飪便非常有興趣，現在更會自家鑽研食譜，落手落腳擺好機位拍攝之餘，就連拍片剪片都親自做，其實韓君婷周身刀，不靠樣子一樣可以殺出新血路。
與同居密友蔡國威反目成仇欠債40萬元宣布破產
韓君婷於上年被爆出欠債40萬元，要宣布破產，她自辯因為早年要照顧患病母親需支付龐大的醫藥費才欠債，媽媽過世後她又因疫情失業，一度零收入，無力還債。同年，她又跟同居兩年的密友蔡國威鬧翻，被指遭對方迫遷受盡打撃，導致雙方關係破裂。
不過原來與蔡國威相識多年，蔡國威在社交網站上指自己可以對着燈火發誓從來沒有說過「你究竟幾時搬走」，反指是韓君婷自己提出要搬離住所。他又指多年來從未要求韓君婷給自己家用，而韓君婷每月會「放低一千蚊，有時多五百」，而這些都不是自己要求的。最後更稱「做朋友都仁至義盡」，可見兩人感情不再。隨後韓君婷在自己的社交平台上寫：「我不想再包容你去講大話去傷害我。我不會好似別人製造新聞，傷害人讓自己出位。人生就是過眼雲煙，我只會做好自己正面去面對未來。」疑似反擊蔡國威的指控。
如今她靠自己努力賺錢，除了在網購平台兼職帶貨，還於梁思浩頻道做主持。搬屋後也似乎桃花運極旺，早前她曾在網上分享跟一位外國小鮮肉去淺水灣玩的照片。
常見問題
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