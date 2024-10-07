韓國女團aespa隊長Karina疑被偷拍裙底「秒黑臉」 網民意見兩極

韓國女團aespa的隊長Karina（柳智敏）最近在一場演唱會上小風波引起關注，她穿著一條改造後的超短裙登台演出，儘管有穿著安全褲，許多粉絲仍然感到擔憂，認為裝扮太進擊！在演出中，Karina在踎低唱歌時，似乎注意到有觀眾試圖拍攝她的裙底，她立刻變臉，馬上站起來調整裙子，該影片亦迅速引起熱議！

