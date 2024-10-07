韓國女團aespa隊長Karina疑被偷拍裙底「秒黑臉」 網民意見兩極
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韓國女團aespa的隊長Karina（柳智敏）最近在一場演唱會上小風波引起關注，她穿著一條改造後的超短裙登台演出，儘管有穿著安全褲，許多粉絲仍然感到擔憂，認為裝扮太進擊！在演出中，Karina在踎低唱歌時，似乎注意到有觀眾試圖拍攝她的裙底，她立刻變臉，馬上站起來調整裙子，該影片亦迅速引起熱議！
Karina疑似被偷拍畫面瘋傳
這一幕被捕捉下來後，迅速在網路上引發熱議。有網友發現，Karina的裙子原本是一條長裙，但被造型師修改為只能遮掩到臀部的短裙。這讓人們質疑，經紀公司是否也應對偷拍事件負有責任。
網友對事件評價兩極：舞蹈動作剛好到那邊
許多粉絲對於Karina的遭遇感到非常心疼，紛紛表示要找出偷拍者。同時，也有人讚揚Karina的脾氣很好，面對突發事件仍能保持專業，完成整場演出。事件曝光後，網友的意見出現分歧。「本來在拍表演，結果她朝我這蹲下露出，我就變偷拍了，這是仙人跳不是表演吧！」一位網友如此表示，而另一位則說：「人家老早就在那邊拍了，舞蹈動作剛好到那邊，人家是故意拍的嗎？人家應該也很無言吧！」
網友為Karina辯護：有反應很正常啊
對於這一事件，更多的網友站出來為Karina辯護。「自己女朋友或是老婆被這樣拍，你們能接受？」、「突然發現被拍這樣會有反應很正常啊 為什麼有人會覺得應該被拍啊」、「為啥要檢討受害者？偷拍的人就可以嗎？」這些言論顯示出公眾對於隱私權的關注和對受害者的同情。
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— duoduo (@yoduoduo030623) October 5, 2024
圖片來源：IG@katarinabluu、微博圖片