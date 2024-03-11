「韓國女神Judy」大曬噴血身材爆紅 掌握流量密碼榮登台灣網民新寵兒
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韓國一直盛產女神，近日韓國YouTuber「韓國女神Judy」就成功彈起。Judy現定居於台灣，經常在YouTube頻道分享台灣好去處和美食。Judy之所以能夠在眾多YouTuber中突圍而出，全因她掌握必勝的流量密碼！
「韓國女神Judy」大曬噴血身材爆紅
YouTuber「韓國女神Judy」現在定居台灣，早期拍片都是跟爸爸到夜市周圍逛逛，沒有受到網民觸目。但自從Judy掌握了「流量密碼」，開始與身材姣好得韓國女神朋友們一齊拍片之後，就開始人氣直線上升。在最近Judy的短片中，都能夠看見她經常以比堅尼上陣，與好友們齊齊浸溫泉大曬噴血身材，令YouTube頻道訂閱者超過55萬，認真厲害！
榮登台灣網民新寵兒
Judy經常在頻道中拍片介紹台灣美食，其中一段人氣短片是她在沙灘豪喝58度的高粱酒，看到台灣網民都非常佩服又開心，再加上Judy毫不吝惜好身材，令她火速成為台灣網民的新寵兒：「感受到對觀眾滿滿的誠意」、「完整掌握了流量密碼，難怪Judy 頻道越做越好」、「感謝酒帝真材實料、飽滿有型的展現讓人有感官上的享受」、「酒帝最近的影片真棒，比基尼還故意買小一號，有誠意給粉絲福利滿滿呀！」等。
連登仔卻因1原因反應麻麻
雖然Judy成功冧掂台灣網民們，但香港網民就對Judy反應麻麻。有連登討論區的會員開帖討論Judy，但留言大多都比較負面，部分網民覺得Judy太刻意討好台灣網民，所以都紛紛表示「不了」：「副BODY真係幾好，不過成日吹奏台灣，有D反感」、「過度奶台灣，唔想睇」、「擺明識玩流量密碼，大波妹同埋讚台灣」等。
一齊睇「韓國女生Judy」靚相：
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圖片來源：IG@jy_luv.peace、YouTube@韓國女生Judy