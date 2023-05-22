韓國留學DayDay晴丨Day孖Canday弘大街頭落力跳舞 吸韓國攝影師貼相

由兩位COLLAR成員Day和Candy主持的旅遊節目《韓國留學Day Day晴》，今晚（22日）播出的一集，Day＠COLLAR和Candy＠COLLAR除了在韓國學韓文外，兩位女生特意到當地的舞蹈學校上跳舞課程，更會在弘大街頭落力表現，吸引到當地一位攝影師為她們影相，隨後更將照片放上網，大讚她們表演很出色！