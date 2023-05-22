韓國留學DayDay晴丨Day孖Canday弘大街頭落力跳舞 吸韓國攝影師貼相
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由兩位COLLAR成員Day和Candy主持的旅遊節目《韓國留學Day Day晴》，今晚（22日）播出的一集，Day＠COLLAR和Candy＠COLLAR除了在韓國學韓文外，兩位女生特意到當地的舞蹈學校上跳舞課程，更會在弘大街頭落力表現，吸引到當地一位攝影師為她們影相，隨後更將照片放上網，大讚她們表演很出色！
韓國留學DayDay晴丨Day孖Canday弘大街頭落力跳《Call my Name!》
今晚（22日）播出的一集，Day＠COLLAR和Candy＠COLLAR除了在韓國學韓文外，兩位女生特意到當地的舞蹈學校上跳舞課程，增進舞藝。今次邀請到韓國著名的星級排舞老師Amy Park將《Call my Name!》重新編舞，並會親自教舞，而久仰老師大名的Day更開心到跳起。Day亦邀請了兩位在中學時期一起練舞的朋友一同上堂，更指好開心今次能與好友在韓國相聚。
其後，Day和Candy更在弘大的busking（街頭表演）勝地，獻出第一次的韓國公演，二人先用韓文自我介紹，再以熱舞演繹全新編排的《Call my Name!》，引來不少觀眾圍觀，更獲得不少掌聲和歡呼聲。Day指對於今次演出感到非常滿足，無論表現如何，都是個很好的回憶。而Candy則希望有機會再次拍攝旅遊節目，挑戰到弘大街頭表演，唱盡跳盡所有歌曲。
Day與Candy弘大街頭跳舞 吸韓國攝影師貼相
阿Day與Candy在韓國弘大街頭，亦有拍攝跳舞片段，更被韓國攝影師發現，並將她們的跳舞相片放到IG，結果引來大批COLLAR粉絲湧入留言感謝攝影師支持。事後攝影師直言不知兩人是香港歌手，只是覺得她們表演出色，才忍不住拍照放上網。
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圖片來源：ViuTV提供、[email protected]