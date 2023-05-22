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韓國留學DayDay晴丨Day乖乖上堂勁專心 Candy想做韓語擔當定吃貨擔當？

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ViuTV全新旅遊節目《韓國留學Day Day晴》於今晚（15日）正式播出，今次由COLLAR成員王家晴（Candy）與許軼（Day）擔任主持，到韓國短暫留學，感受非一般韓國旅遊體驗，早前二人在ViuTV的節目巡禮活動中，更大爆拍攝趣事與難忘回憶，阿Day在拍攝期間忽然爆喊，令Candy大為震驚！

韓國 collar Candy開玩笑指對自己充滿信心，會是學韓語的高材生，更放話可以流利大講韓語10分鐘，一旁聞言的Day笑言要「留名等睇candy表現」。
Candy開玩笑指對自己充滿信心，會是學韓語的高材生，更放話可以流利大講韓語10分鐘，一旁聞言的Day笑言要「留名等睇candy表現」。（圖片來源：ViuTV）

韓國留學Day Day晴丨Day笑言韓語早已生疏

今晚（15日）播出的首集，Day＠COLLAR和Candy＠COLLAR即將開始韓國留學生活。今次兩位女生更有特別任務，二人需要在今次旅程結束後，用旅程中學到的韓語向老師匯報旅程總結。Candy開玩笑指對自己充滿信心，會是學韓語的高材生，更放話可以流利大講韓語10分鐘，一旁聞言的Day笑言要「留名等睇candy表現」。其後，二人正式開始韓語課堂。曾在韓國當練習生的Day笑言自己的韓語早已生疏，不過二人專注用心的表現亦獲老師大讚。

韓國 collar 曾在韓國當練習生的day笑言自己的韓語早已生疏。
曾在韓國當練習生的day笑言自己的韓語早已生疏。（圖片來源：ViuTV）
韓國 collar 二人寫下對旅程的期望清單，Day最希望用韓文與人交流
二人寫下對旅程的期望清單，Day最希望用韓文與人交流（圖片來源：ViuTV）

韓國留學Day Day晴丨Candy為取好成績不擇手段

留學生活的第一站，二人來到漢陽大學。更由學姐們充當導遊，帶Day和Candy參觀校園。Candy在學姐們口中得知有傳說指，向上走完整段「88樓梯」就可以在該學期拿取好成績，Candy為取得好成績不擇手段，立即上前走完整段樓梯，更笑言如果今個學期未有取得A級成績就可以推翻傳說。

韓國 collar Candy在學姐們口中得知有傳說指，向上走完整段「88樓梯」就可以在該學期拿取好成績，Candy為取得好成績，立即上前走完整段樓梯。
Candy在學姐們口中得知有傳說指，向上走完整段「88樓梯」就可以在該學期拿取好成績，Candy為取得好成績，立即上前走完整段樓梯。（圖片來源：ViuTV）

韓國留學Day Day晴丨日日不停食

兩個吃貨原來一早做足準備，為旅程寫下「 To-eat list 」（待吃清單），更揚言要吃盡清單上所有韓國美食。整個旅程阿Day與Candy都有不停食，預告片已見二人狂吞美食，二人在IG Live更搞笑地指經理人阿Wing應該很擔心她們的體重。Candy又大爆早前去了一家好吃的排骨店，店內全是靚仔，阿Day即爆笑謂對方全部戴上口罩，根本分不到是否靚仔，Candy卻堅持即使不是靚仔，也是暖男，因為店內會細心提供暖包、毛毯等，甚至有髮圈讓女士束起頭髮進食，相信這些場面也會在節目中呈現。

韓國 collar 兩個吃貨揚言要吃盡清單上所有韓國美食。
兩個吃貨揚言要吃盡清單上所有韓國美食。（圖片來源：ViuTV）
韓國 collar day不停喪食！
day不停喪食！（圖片來源：ViuTV）
韓國 collar Candy食得好滋味！
Candy食得好滋味！（圖片來源：ViuTV）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV

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