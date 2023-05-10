韓國留學Day Day晴丨Candy孖[email protected]初拍旅遊節目 喪食狂笑猛𥄫仔
韓國留學Day Day晴丨拍足22日 上堂打工滑雪乜都有
Candy與Day今年2月出發到韓國拍攝節目，期間雖然只短短逗留22日，卻要經歷上堂學韓文、到滑雪場試玩滑雪兜、遊樂場體驗過山車等機動遊戲、弘大街頭跳團舞、做Part Time打工等等，認真節目豐富。據知節目中Candy更無懼寒風，頻頻短裙上陣，結果卻凍到傻，二人又會穿韓服扮韓妹，更會到韓國家庭寄宿。
韓國留學Day Day晴丨阿Day爆喊嚇親Candy
出名夜瞓兼爛瞓的Day，今次整個行程都要靠Candy做人肉鬧鐘叫醒，Candy更在訪問中大爆Day拍攝節目期間忽然發生爆喊事件，令她極為難忘，因為Day的爆喊原因極為特別，更叫觀眾定必要留意節目播出。
阿Day韓文半桶水 搞錯問題爆笑話
雖然阿Day於16至18歲每有長假期時，都以實習生的身份到韓國訓練，還以為她的韓語可以在今次旅遊節目中大派用場，怎料在預告中已發現她與Candy同樣都只有半桶水韓語水平。二人在韓國期間也有在IG開Live分享拍攝情況，她們自爆「只能用單字回答問題」，其中與一個韓國人溝通時，對方問她們「為何來韓國」，但是Candy就理解錯成「怎樣來韓國」，結果不斷答對方『飛機、飛機』令人一頭冒水，認真搞笑。
日日不停食 餐廳睇靚仔
整個旅程阿Day與Candy都有不停食，預告片已見二人狂吞美食，二人在IG Live更搞笑地指經理人阿Wing應該很擔心她們的體重。Candy又大爆早前去了一家好吃的排骨店，店內全是靚仔，阿Day即爆笑謂對方全部戴上口罩，根本分不到是否靚仔，Candy卻堅持即使不是靚仔，也是暖男，因為店內會細心提供暖包、毛毯等，甚至有髮圈讓女士束起頭髮進食，相信這些場面也會在節目中呈現。
弘大街頭跳舞 吸韓國攝攝師貼相
阿Day與Candy在韓國弘大街頭，亦有拍攝跳舞片段，更被韓國攝影師發現，並將她們的跳舞相片放到IG，結果引來大批COLLAR粉絲湧入留言感謝攝影師支持。事後攝影師直言不知兩人是香港歌手，只是覺得她們表演出色，才忍不住拍照放上網。
隊友Marf探班 期待三女團聚
COLLAR隊友邱彥筒（Marf）2月時也獲品牌邀請到韓國出席活動，她更特別去探了Candy與Day的班，約二人一同宵夜，相信有關內容也會在節目中出現，令人期待三女團聚時的情境。
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