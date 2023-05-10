ViuTV全新旅遊節目《韓國留學Day Day晴》於下周一（15日）正式播出，今次由COLLAR成員王家晴（Candy）與許軼（Day）擔任主持，到韓國短暫留學，感受非一般韓國旅遊體驗，早前二人在ViuTV的節目巡禮活動中，更大爆拍攝趣事與難忘回憶，阿Day在拍攝期間忽然爆喊，令Candy大為震驚。看預告片，二人喪食、亂髮樣樣齊，可謂瞓身演出完全不顧儀態。