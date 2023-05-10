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韓國留學Day Day晴丨Candy孖[email protected]初拍旅遊節目 喪食狂笑猛𥄫仔

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ViuTV全新旅遊節目《韓國留學Day Day晴》於下周一（15日）正式播出，今次由COLLAR成員王家晴（Candy）與許軼（Day）擔任主持，到韓國短暫留學，感受非一般韓國旅遊體驗，早前二人在ViuTV的節目巡禮活動中，更大爆拍攝趣事與難忘回憶，阿Day在拍攝期間忽然爆喊，令Candy大為震驚。看預告片，二人喪食、亂髮樣樣齊，可謂瞓身演出完全不顧儀態。

韓國留學Day Day晴丨拍足22日 上堂打工滑雪乜都有

Candy與Day今年2月出發到韓國拍攝節目，期間雖然只短短逗留22日，卻要經歷上堂學韓文、到滑雪場試玩滑雪兜、遊樂場體驗過山車等機動遊戲、弘大街頭跳團舞、做Part Time打工等等，認真節目豐富。據知節目中Candy更無懼寒風，頻頻短裙上陣，結果卻凍到傻，二人又會穿韓服扮韓妹，更會到韓國家庭寄宿。

韓國 collar Day@COLLAR與Candy@COLLAR齊齊到韓國學韓文。
[email protected][email protected]齊齊到韓國學韓文。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 單從二人在預告片的表現，已知她們豁出去完全不理儀態。
單從二人在預告片的表現，已知她們豁出去完全不理儀態。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 玩機動遊戲至頭髮亂晒的Day表現開心。
玩機動遊戲至頭髮亂晒的Day表現開心。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 阿Day又會在滑雪場玩滑雪兜。
阿Day又會在滑雪場玩滑雪兜。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）

韓國留學Day Day晴丨阿Day爆喊嚇親Candy

出名夜瞓兼爛瞓的Day，今次整個行程都要靠Candy做人肉鬧鐘叫醒，Candy更在訪問中大爆Day拍攝節目期間忽然發生爆喊事件，令她極為難忘，因為Day的爆喊原因極為特別，更叫觀眾定必要留意節目播出。

韓國 collar 阿Day因為一些事竟然爆喊出來，令Candy有點手足無措。
阿Day因為一些事竟然爆喊出來，令Candy有點手足無措。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 整個節目中Cany頻頻穿裙登場，令人期待。
整個節目中Cany頻頻穿裙登場，令人期待。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 阿Day與Candy有韓服打扮現身。
阿Day與Candy有韓服打扮現身。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）

阿Day韓文半桶水 搞錯問題爆笑話

雖然阿Day於16至18歲每有長假期時，都以實習生的身份到韓國訓練，還以為她的韓語可以在今次旅遊節目中大派用場，怎料在預告中已發現她與Candy同樣都只有半桶水韓語水平。二人在韓國期間也有在IG開Live分享拍攝情況，她們自爆「只能用單字回答問題」，其中與一個韓國人溝通時，對方問她們「為何來韓國」，但是Candy就理解錯成「怎樣來韓國」，結果不斷答對方『飛機、飛機』令人一頭冒水，認真搞笑。

韓國 collar Day與Candy在街頭與韓國人對話，卻爆出不少笑話。
Day與Candy在街頭與韓國人對話，卻爆出不少笑話。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 還以為Day曾到韓國做實習生，韓文亦沒有太大問題，怎料也只能以單字溝通。
還以為Day曾到韓國做實習生，韓文亦沒有太大問題，怎料也只能以單字溝通。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）

日日不停食 餐廳睇靚仔

整個旅程阿Day與Candy都有不停食，預告片已見二人狂吞美食，二人在IG Live更搞笑地指經理人阿Wing應該很擔心她們的體重。Candy又大爆早前去了一家好吃的排骨店，店內全是靚仔，阿Day即爆笑謂對方全部戴上口罩，根本分不到是否靚仔，Candy卻堅持即使不是靚仔，也是暖男，因為店內會細心提供暖包、毛毯等，甚至有髮圈讓女士束起頭髮進食，相信這些場面也會在節目中呈現。

韓國 collar 預告片有不少二人狂食鏡頭。
預告片有不少二人狂食鏡頭。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 看到Candy這個伸脷食美食的鏡頭，是否很誘惑呢？
看到Candy這個伸脷食美食的鏡頭，是否很誘惑呢？（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 阿Day不斷食，更笑言經理人Wing十分擔心她們的體重。
阿Day不斷食，更笑言經理人Wing十分擔心她們的體重。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）
韓國 collar 除了食，二人更在餐廳睇靚仔。
除了食，二人更在餐廳睇靚仔。（圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖）

弘大街頭跳舞 吸韓國攝攝師貼相

阿Day與Candy在韓國弘大街頭，亦有拍攝跳舞片段，更被韓國攝影師發現，並將她們的跳舞相片放到IG，結果引來大批COLLAR粉絲湧入留言感謝攝影師支持。事後攝影師直言不知兩人是香港歌手，只是覺得她們表演出色，才忍不住拍照放上網。

韓國 collar 有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。
有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。（圖片來源：[email protected]
韓國 collar 有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。
有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。（圖片來源：[email protected]
韓國 collar 有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。
有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。（圖片來源：[email protected]
韓國 collar 有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。
有韓國攝影師將Day與Candy在弘大跳舞的相片放上網。（圖片來源：[email protected]

隊友Marf探班 期待三女團聚

COLLAR隊友邱彥筒（Marf）2月時也獲品牌邀請到韓國出席活動，她更特別去探了Candy與Day的班，約二人一同宵夜，相信有關內容也會在節目中出現，令人期待三女團聚時的情境。

韓國 collar Marf有到韓國出席活動時順道探班，片段應該會成為節目內容之一。
Marf有到韓國出席活動時順道探班，片段應該會成為節目內容之一。（圖片來源：《Dr Any毛》電視截圖）

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圖片來源：《韓國留學Day Day晴》預告片截圖、《Dr Any毛》電視截圖、[email protected]

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