韓紅陳奕迅合唱《十年》十周年回顧 ：大型炒車現場Eason微表情成焦點
合作源起：Eason助陣韓紅衝冠
話說2015年，韓紅參加湖南衛視《我是歌手3》，一路過關斬將，殺入決賽。為咗喺「幫幫唱」環節有個完美壓軸，她請來咗當時已經係華語樂壇天王級人馬嘅陳奕迅做助陣嘉賓。Eason同韓紅揀咗《十年》呢首歌，原本係想用兩人嘅實力同默契，打造一場震撼人心嘅演出。《十年》係Eason 2003年國語專輯《黑·白·灰》嘅經典之作，講述愛情嘅無奈同淡然，喺華語樂迷心目中地位超然。韓紅請Eason合唱，無疑係想借佢嘅人氣同感情演繹，再加上自己嘅渾厚唱功，衝擊歌后寶座。
《十年》改編慘變「賀歲版」
點知，呢個合作嘅改編方向一出街，就即刻炒車。韓紅同製作團隊將原本低迴傷感嘅《十年》，改成咗一首節奏明快、氣勢磅礴嘅「賀歲版」，同原版嘅意境完全南轅北轍。Eason喺台上唱得略為木然，韓紅就滿面笑容咁飆高音，仲有誇張嘅肢體動作，搞亂晒原本嘅感情基調。網民睇完即刻炸晒鍋，有人話韓紅將一首悲情歌唱成「過年歌」，有人笑稱Eason好似「含淚完成任務」，一場翻唱直接變咗「車禍現場」。
網民評價超爆笑
演出播出後，網上嘅反應可謂兩極分化。大部分樂迷同網民都覺得韓紅嘅改編係「糟蹋經典」，話佢用「包租婆腔」唱《十年》，完全唔尊重原作嘅情感。Eason嘅粉絲就話佢好似被逼上台hea唱，仲有網友惡搞佢嘅表情，話佢係「生無可戀」。不過，亦有少數人覺得呢個版本有新意，韓紅嘅高音同Eason嘅低音形成對比，算係一次大膽嘗試。
深度分析陳奕迅微表情
有網民針對今次表演作出深度分析，甚至對全長5分鐘的歌曲表演作，作出咗一場超詳細嘅分析，試圖從Eason嘅眼神、表情同唱法，推測佢當時嘅心情同對呢場改編嘅真實想法。以下係網友嘅觀察，以報導形式整理而出，睇睇網民點樣將呢場「炒車」演出解構得淋漓盡致。
開場眼神交鋒：Eason同韓紅唔同頻率？
表演一開始，網民指出Eason同韓紅嘅狀態已經有明顯差異。Eason似係專注準備自己嘅情緒，進入《十年》嘅傷感氛圍，但韓紅就忙於調整耳機同做出「起手勢」，好似同大家講「我準備好開唱啦」。到咗頭兩句，韓紅唱得尚算穩定，但網友留意到Eason嘅眼神開始有變，彷彿喺問韓紅：「你究竟知唔知呢首歌講咩？你係想晒你嘅靚聲，定係表達歌詞嘅感情？」呢個眼神交流，似乎為之後嘅分歧埋下伏筆。
合唱分歧：Eason黑面盡顯不滿
入到合唱部份，網民覺得兩人嘅表達方式簡直係兩個世界。Eason用佢一貫低迴嘅唱腔，試圖帶出《十年》嘅無奈同傷感，但韓紅就以招牌嘅高音同誇張動作「壓場」。網友話，Eason再一次用眼神同韓紅「對話」，好似想講：「喂，呢首係慘歌嚟㗎！」更誇張係，喺「朋友」呢兩個字嘅合唱，Eason疑似專登唔同韓紅一齊唱，之後黑面嘅表情更加係藏唔住，網民直指呢一刻「已道出一切」。
兩人喺台上嘅互動，亦被網友形容為「勉強嘅交流」，氣氛顯得尷尬又微妙。
拍子出錯？Eason疑似「玩亂拍」
表演中段，網民發現Eason唱嘅拍子同背景音樂明顯唔夾，甚至有後台片段影到陶喆同另一位歌手喺度數拍子忍笑。作為《十年》嘅原唱，Eason點會犯咁低級嘅錯誤？網友推測，佢係專登唱亂拍子，好似同台下觀眾講：「你哋班人根本唔理台上唱得有無感情，我唱錯拍子又點？」到咗中後段，Eason面上露出一個「鄙視嘅笑容」，網民認為呢係佢心態轉變嘅關鍵一刻。伴隨住音樂變得輕快，佢似係心諗：「好啦，就同你哋玩埋落去！」於是一首原本嘅慘歌，竟然喺觀眾手拉手大合唱中，變成咗一場「快樂頌」。
高潮叫喊：Eason陪韓紅「hea叫」
到咗表演後段，韓紅突然一聲高呼，網民忍唔住問：「韓紅你叫乜嘢？」而Eason就只好勉強陪叫，場面令人啼笑皆非。喺結尾部份，Eason唱到「不是為你而流」時，網友覺得佢特意望住韓紅，似係同佢講：「你永遠唔會明白呢首歌嘅眼淚係為誰而流。」呢句歌詞同佢嘅眼神，被網民解讀為對整場表演嘅無奈總結。
Eason用行動表達抗議？
綜合網友嘅分析，呢場《十年》合唱對Eason黎講，可能係一場「含淚完成」嘅任務。從眼神、黑面到拍子亂唱，甚至結尾嘅歌詞「暗諷」，網民相信Eason用咗自己嘅方式，表達咗對改編方向嘅不滿同無奈。
傷心歌變喜氣洋洋？網民批情感失焦
《十年》作為一首講述愛情無奈同淡然嘅經典悲歌，原版喺Eason嘅演繹下深入人心。然而，韓紅同Eason嘅合唱版本卻被網民狠批「完全無咗傷心味」。有網友話：「明明係一首傷心嘅歌，韓紅唱到一啲傷心都無，好似好高興淪為朋友咁款，後面仲似開party慶祝添。」另一位網民更加直接笑言：「唱悲歌唱到好似左鄰右李唱『朋友』咁，屌那媽，改撚到一首傷心歌好開心咁，不如改埋殯儀館啲歌！」對於韓紅將悲情歌變成輕快調子嘅改編，網民普遍覺得情感表達同原作南轅北轍。
編曲大改動：靈魂盡失？
除咗情感走調，網民對呢首歌嘅全新編曲亦係炮轟對象。有網友直指：「重新編曲，無咗靈魂，用錯情感，只剩下利用陳奕迅，好心就改唱《大激賞》啦！」另一人補充：「編曲改到九唔搭八，基本上成個編排同原有嘅感覺好唔同，我唔係咩音樂人，個人只能話感動唔到我。」仲有網民覺得節奏過快，失去咗原版嘅沉澱感，問道：「首歌好趕時間咩？正正常常咁唱咪仲有共鳴。」相比之下，有人表示更鍾意Eason嘅廣東版《明年今日》，認為原汁原味嘅演繹先至係經典。
網民質疑：利用Eason抬轎？
除咗批評改編同唱法，部分網民仲覺得呢場表演有「利用」Eason嘅嫌疑。有人留言：「韓紅請Eason來，似係想借佢嘅名氣同實力抬轎，但結果改到咁，感覺係浪費咗Eason。」雖然Eason喺台上依然有穩定發揮，但網友普遍認為佢嘅光芒被誇張嘅編曲同韓紅嘅高音蓋過，甚至有種「hea唱」嘅感覺。