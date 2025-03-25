韓紅陳奕迅合唱《十年》十周年回顧 ：大型炒車現場Eason微表情成焦點

十年前，韓紅同陳奕迅（Eason）喺《我是歌手3》嘅舞台上合唱咗一首《十年》，呢個合作一播出，即時掀起不少討論，最終韓紅以44.25%嘅高票數，力壓群雄奪得本屆歌王寶座，不過演唱期間陳奕迅的厭棄的表情更加成為不少經典Cap圖廣為流傳，時值2025年正好係呢場表演嘅十周年，回顧一下這段「炒車」風波。