韓國「最美小三」韓韶禧細一歲妹妹樣貌曝光 竟被網民狠批唔似有血緣關係
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現年28歲的韓韶禧（曾譯韓素希）憑在人氣韓劇《夫妻的世界》中飾演「最美小三」成功爆紅，更獲封為「嫩版宋慧喬」，成為新一代韓國女神；之她在後劇集《無法抗拒的他》首度擔正做女一變清純後，又主演Netflix劇集《以吾之名》中轉型做打女，變身女版John Wick，亦大受歡迎。近日韓韶禧於IG爆出細一歲妹妹的容貌，竟引來網民對於她倆是否有血緣關係的爭議！
韓韶禧親妹曝光 網民：係咪無血緣關係？
韓韶禧近日於IG story曝光細一歲的親妹妹IG，並寫上「讓我自豪的妹妹」，引來大批網民熱討。事關網民都認為女神韓韶禧的妹妹外貌同韓韶禧分別甚大，甚至留言認為二人好似無血緣關係咁！不過仔細啲睇，兩姊妹外貌其實係「大同小異」，神態同臉型等都好相似，亦都係高冷系美女。
關係超好？搞笑留言「你是誰？怎麼不像我妹妹」
韓韶禧本名李韶禧（Lee So Hee），妹妹IG亦有寫上其名字為Lee So Jeong，兩姊妹名字只差一字，網民仲發現韓韶禧同妹妹感情似乎好好，韓韶禧經常在妹妹IG搞笑留言：「你是誰？怎麼不像我妹妹」、「想用右拳」等，但妹妹都會無視韓韶禧唔回覆佢。
韓韶禧出身坎坷 背負重債
韓韶禧父母在她5歲時就離異，由外婆養大，隻身到首爾打拼追演員夢，四處打工賺學費，出道後被揭一直幫母親還債，母親亦不斷以女兒的藝人名義借錢，令韓韶禧捲入債務風波，最後兩母女要法庭相見，判定其母親的債務與韓韶禧無關，韓韶禧為此亦感到非常抱歉，成件事令人聯想起韓劇《黑暗榮耀》中女主角的母親。
為金泰希高中師妹 曾被質疑整容
韓韶禧出身自韓國蔚山市，是金泰希的高中師妹，自學生時代已有不少追求者，因美貌神似宋慧喬，自出道以來就有「蔚山宋慧喬」及「嫩版宋慧喬」等稱號，但也因此惹來整容的質疑，不過她曾在訪問中回應指自己是個似足媽媽的天然美人，又直言因自覺臉形不對稱，曾想過要進行調整去否認曾整容。
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠xeesoxee、IG＠sxdxxny、《以吾之名》劇照