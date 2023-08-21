韓國「最美小三」韓韶禧細一歲妹妹樣貌曝光 竟被網民狠批唔似有血緣關係

現年28歲的韓韶禧（曾譯韓素希）憑在人氣韓劇《夫妻的世界》中飾演「最美小三」成功爆紅，更獲封為「嫩版宋慧喬」，成為新一代韓國女神；之她在後劇集《無法抗拒的他》首度擔正做女一變清純後，又主演Netflix劇集《以吾之名》中轉型做打女，變身女版John Wick，亦大受歡迎。近日韓韶禧於IG爆出細一歲妹妹的容貌，竟引來網民對於她倆是否有血緣關係的爭議！