韓韶禧

韓國「最美小三」韓韶禧細一歲妹妹樣貌曝光 竟被網民狠批唔似有血緣關係

最新娛聞
東方新地

廣告

現年28歲的韓韶禧（曾譯韓素希）憑在人氣韓劇《夫妻的世界》中飾演「最美小三」成功爆紅，更獲封為「嫩版宋慧喬」，成為新一代韓國女神；之她在後劇集《無法抗拒的他》首度擔正做女一變清純後，又主演Netflix劇集《以吾之名》中轉型做打女，變身女版John Wick，亦大受歡迎。近日韓韶禧於IG爆出細一歲妹妹的容貌，竟引來網民對於她倆是否有血緣關係的爭議！

韓韶禧 韓韶禧一直愛挑戰各種戲路。
韓韶禧一直愛挑戰各種戲路。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
韓韶禧 韓素希
在劇集中不乏性感演出。（圖片來源：IG＠xeesoxee）

韓韶禧親妹曝光 網民：係咪無血緣關係？

韓韶禧近日於IG story曝光細一歲的親妹妹IG，並寫上「讓我自豪的妹妹」，引來大批網民熱討。事關網民都認為女神韓韶禧的妹妹外貌同韓韶禧分別甚大，甚至留言認為二人好似無血緣關係咁！不過仔細啲睇，兩姊妹外貌其實係「大同小異」，神態同臉型等都好相似，亦都係高冷系美女。

韓韶禧 韓韶禧細妹。
韓韶禧細妹。（圖片來源：IG＠sxdxxny）
韓韶禧 韓韶禧。
韓韶禧。（圖片來源：IG＠xeesoxee）
韓韶禧 神韻都似似哋？！
神韻都似似哋？！（圖片來源：IG＠sxdxxny）
韓韶禧 都係高冷系美女。
都係高冷系美女。（圖片來源：IG＠xeesoxee）

關係超好？搞笑留言「你是誰？怎麼不像我妹妹」

韓韶禧本名李韶禧（Lee So Hee），妹妹IG亦有寫上其名字為Lee So Jeong，兩姊妹名字只差一字，網民仲發現韓韶禧同妹妹感情似乎好好，韓韶禧經常在妹妹IG搞笑留言：「你是誰？怎麼不像我妹妹」、「想用右拳」等，但妹妹都會無視韓韶禧唔回覆佢。

韓韶禧 韓韶禧經常在妹妹IG上留言。
韓韶禧經常在妹妹IG上留言。（圖片來源：IG＠sxdxxny）
韓韶禧 同妹妹關係超好！
同妹妹關係超好！（圖片來源：IG＠xeesoxee）

韓韶禧出身坎坷 背負重債

韓韶禧父母在她5歲時就離異，由外婆養大，隻身到首爾打拼追演員夢，四處打工賺學費，出道後被揭一直幫母親還債，母親亦不斷以女兒的藝人名義借錢，令韓韶禧捲入債務風波，最後兩母女要法庭相見，判定其母親的債務與韓韶禧無關，韓韶禧為此亦感到非常抱歉，成件事令人聯想起韓劇《黑暗榮耀》中女主角的母親。

韓韶禧 韓韶禧在17歲時便拿着不足二千元港幣到首爾打拼，曾做過餐飲侍應以及服飾店店員，一邊賺錢一邊上演藝課。
韓韶禧在17歲時便拿着不足二千元港幣到首爾打拼，，包括在酒吧打工，又做過餐飲侍應以及服飾店店員，一邊賺錢一邊上演藝課。（圖片來源：IG＠xeesoxee）

為金泰希高中師妹 曾被質疑整容

韓韶禧出身自韓國蔚山市，是金泰希的高中師妹，自學生時代已有不少追求者，因美貌神似宋慧喬，自出道以來就有「蔚山宋慧喬」及「嫩版宋慧喬」等稱號，但也因此惹來整容的質疑，不過她曾在訪問中回應指自己是個似足媽媽的天然美人，又直言因自覺臉形不對稱，曾想過要進行調整去否認曾整容。

韓韶禧 人氣爆燈的韓素希是廣告商的寵兒，現時IG有超過525萬位Followers。
人氣爆燈的韓韶禧是廣告商寵兒，現時IG有超過1,463萬位Followers。（圖片來源：IG＠xeesoxee）
韓素希Han Sohee）本名為韓韶禧，韓素希為亞洲傳媒常用譯名。
韓韶禧演出的《夫妻的世界》、《以吾之名》和《無法抗拒的他》都有戲份在韓國被列為19禁限制級，所以有不少網友都笑指韓素希是「19禁專業戶」。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
韓韶禧 韓素希表示最開心觀眾說「見到不似以往的韓素希」。
《以吾之名》中韓韶禧除了為拍打戲受了不少傷外，更全裸演出同男主角安普賢的大尺度床戲。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
韓韶禧 韓素希自高中畢業後便由蔚山到首爾追尋演員夢，在入行前曾做過多份兼職，包括在酒吧打工。
韓韶禧五官立體又精緻，難怪被指同妹妹一啲都唔似樣。（圖片來源：IG＠xeesoxee）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠xeesoxee、IG＠sxdxxny、《以吾之名》劇照

讀者留言

熱門文章

 