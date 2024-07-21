音樂女神海兒加盟《中年好聲音3》評審團 音樂背景超強大！
27歲海兒加盟《中年好聲音3》評審團
海兒近日受邀成為TVB節目《中年好聲音3》的評審之一，首次擔任評審的海兒表現大方、專業，在接受訪問時表示在擔任評審前有做足功課：「因為我冇做過節目，冇乜經驗，我當然有做功課啦，我就睇翻第一、二季片段，之後就錄自己，扮我要俾評語，再等屋企人同朋友睇下。」
音樂女神海兒自爆擇偶條件
海兒在日前接受傳媒訪問時揭露了自己的生活喜好和擇偶標準，她自稱是一位宅女，偏愛宅男作為伴侶。海兒指自己本身好喜歡打機和睇動漫，自己生活中四大元素就是「打機、睇動漫、做social media、唱歌」，令不少網民都感到非常意外。
陳海兒才貌雙全
陳海兒除了於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。陳海兒十三歲時已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績，更於十四歲時在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，可謂才貌雙全！
陳海兒靚樣被質疑有出入
陳海兒2014年曾為心康會的週年晚會獻唱，大騷超強的歌唱實力！不過網民們的關注點則擺在了陳海兒的樣貌上，更有網民留言表示：「點解IG同YouTube兩個樣」，質疑陳海兒現時靚爆鏡的樣係「再進化」。不過亦有網民為陳海兒解釋：「擺明係箍完牙所以臉型唔同咗」、「IG相唔多唔少都會有啲filter嘅」、「人地行實力派冇必要整啦」。
陳海兒晒「big爆」視角獲激讚
陳海兒日前在社交平台晒出幾張超吸睛新相，只見她以貼身衫加短裙坐在司機位，被安全帶箍實的上圍呼之欲出，令不少網民激讚：「世界波+黑絲，完美！」、「真羨慕那隻狗狗」、「好想坐你車」、「真係好屈機」
陳海兒日本行大騷S形曲線
早前陳海兒去日本旅行，雖然當地依然天氣非常寒冷，但她依然不忘大展好身材，貼身衫上陣的她，無論是綁安全帶、還是將身體傾前在飯桌時都令好身材若隱若現，睇到網民嘩嘩聲！
陳海兒好身材密實出鏡都擋唔住
陳海兒早前在社交平台分享新相迎接2024，以白色上衣以及瑜伽褲出鏡。陳海兒雖然包得密實，不過頗為貼身的上衣就將她極豐滿的身材展露無遺！側身企的陳海兒仲大騷完美的S型身材，獲網民激讚：「咁簡單嘅衣著都擋唔住好身材！」、「又靚又有身材，世界真係好唔公平」、「簡直係『世一』女高音啦！」