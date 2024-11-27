音樂女神海兒背景大公開 親揭原來擁有X個血統！
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現年27歲嘅音樂女神海兒最近因在《中年好聲音3》擔任評判人氣急升，海兒嘅靚樣以及超強唱歌技巧亦係觀眾大讚嘅焦點之一。不過作為《中年好聲音3》嘅新面孔，唔少人都對海兒嘅背景十分好奇！近日海兒接受訪問時就親自為大家揭開疑惑，仲大爆自己所擁有嘅血統……
海兒親解背景滿足觀眾好奇
海兒從小學音樂，並已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，並獲得優異（Distinction）成績。更於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，專攻領域是「女高音」，並擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位，故有「女高音女神」之稱。
海兒近日接受訪問時表示海兒是她真名，並指自己全名叫做陳海兒。而對於海兒嘅年齡，佢就表示唔介意公開，更笑指自己未夠資格參加《中年好聲音3》，因參賽者需要35歲以上。
海兒混血靚樣竟有X個血統
談到她是否混血兒，海兒直言曾有不少人懷疑過其血統，惟她強調絕對是百分百的香港人：「我婆婆嗰邊係客家人、我爸爸嗰邊係潮州人，但我阿爸、阿媽都係喺香港出世長大嘅。」
海兒又指自己有玩過DNA Test：「結果係我90%係中國人，係北邊嘅，9%係東南亞人、1%係白人，我都覺得好surprise，嗰1%喺邊度嚟呢？係幾多代之前呢？哈哈。」
圖片來源：ig@hedy_hoiyi