音樂女神海兒背景大公開 親揭原來擁有X個血統！

現年27歲嘅音樂女神海兒最近因在《中年好聲音3》擔任評判人氣急升，海兒嘅靚樣以及超強唱歌技巧亦係觀眾大讚嘅焦點之一。不過作為《中年好聲音3》嘅新面孔，唔少人都對海兒嘅背景十分好奇！近日海兒接受訪問時就親自為大家揭開疑惑，仲大爆自己所擁有嘅血統……

